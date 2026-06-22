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AK Parti MKYK Toplantısı: Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MKYK Toplantısı başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak.

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AK Parti MKYK Toplantısı: Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.20'de başladı.

MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak.

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