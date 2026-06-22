12. Yargı Paketi ve öğrenci affı bu hafta TBMM gündemine geliyor

TBMM'de bu hafta Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

TBMM'de bu hafta Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunulacak.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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Bu hafta kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin de Meclis'e verilmesi planlanıyor. Teklifle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden üniversitelere dönebilmesine imkan sağlayacak düzenlemeler olacak. Daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile önceki af düzenlemelerinden yararlanamayanların kapsama alınması üzerinde durulmuştu.