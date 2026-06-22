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12. Yargı Paketi ve öğrenci affı bu hafta TBMM gündemine geliyor

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen, azami öğrenim süresini dolduran ve önceki düzenlemeleri kaçıran binlerce öğrenciye üniversite yolunu yeniden açacak olan "Öğrenci Affı" kanun teklifi, AK Parti grubu tarafından bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Emniyet ve basın düzenlemelerini içeren 26 maddelik torba kanun teklifinin kalan maddelerini görüşürken, eş zamanlı olarak milyonlarca genci ilgilendiren yükseköğretim düzenlemesini ve dolandırıcılıkla mücadeleyi içeren 12. Yargı Paketi'ni de yasama takvimine alacak.

Giriş Tarihi:
12. Yargı Paketi ve öğrenci affı bu hafta TBMM gündemine geliyor
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  • TBMM'de bu hafta Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.
  • TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanı seçimi yapılacak.
  • AK Parti'nin 12. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunması planlanıyor.
  • Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunulacak.
  • Teklif, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere dönebilmesine imkan tanıyacak.
TBMM'de bu hafta, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek. 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; Genel Kurulda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen 2 aday arasından Sayıştay Başkanı seçilecek. Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak seçimde, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunması planlanıyor.
TBMM'de bu hafta Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)TBMM'de bu hafta Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
Teklifte, davaların daha kısa sürede sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarında ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla yapılabilmesi, Yargıtay tarafından, bölge adliye mahkemeleri hariç, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceğine yönelik hükümler yer alacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Pakette kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, hesaplarını başkanlarına kullandıran ancak farkında olmadan dolandırılanlara yönelik düzenleme yer alacak.
Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunulacak.Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunulacak.
ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

Bu hafta kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin de Meclis'e verilmesi planlanıyor. Teklifle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden üniversitelere dönebilmesine imkan sağlayacak düzenlemeler olacak. Daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile önceki af düzenlemelerinden yararlanamayanların kapsama alınması üzerinde durulmuştu.
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12. Yargı Paketi ve öğrenci affı bu hafta TBMM gündemine geliyor-4 12. Yargı Paketi ve öğrenci affı bu hafta TBMM gündemine geliyor-5 12. Yargı Paketi ve öğrenci affı bu hafta TBMM gündemine geliyor-6
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