CHP'li Silifke Belediyesi operasyonunda yeni gelişme: Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Silifke Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi, firari şüpheli E.F.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Silifke Belediyesinde görev yapan kamu görevlileri ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları bulunuyor.

19 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda belediye binası, şüphelilere ait ev, iş yeri, araç ve şirketlerde aramalar yapıldı.

Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı belediye çalışanları dahil 18 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 17 şüpheli hakkında işlem yapılmasının ardından Yörükçü için de gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Yörükçü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Yörükçü, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.