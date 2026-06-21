YKS'de ikinci oturum! AYT maratonu başladı | 1,8 milyondan fazla aday sınavda
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumları bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. AYT'ye 1 milyon 627 bin 960, YDT'ye ise 203 bin 639 aday katılacak. Adaylar için bina girişleri sınavdan 15 dakika önce kapatılacak. Kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlükleri açık tutulurken, gözler 22 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğunu, en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu açıkladı.
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- YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün saat 10.15'te başlayacak ve 1 milyon 627 bin 960 aday 160 soruyu 180 dakikada yanıtlayacak.
- Yabancı Dil Testi (YDT) bugün saat 15.45'te başlayacak ve 203 bin 639 aday 5 farklı dilde 80 soruyu 120 dakikada çözecek.
- Adaylar AYT için saat 10.00'dan, YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
- YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanması bekleniyor.
- YKS'nin ilk oturumu TYT dün 2 milyon 425 bin 628 adayın katılımıyla 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumları bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın üniversite hayali için ter dökeceği Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) adaylar, belirlenen saatlerden sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM ve ilgili kurumlar, sınavların sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.
AYT'DE 160 SORU İÇİN 180 DAKİKA
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara bu oturum için 180 dakika süre verilecek.
AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak. Sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirilecek.
YDT ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde uygulanacak sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.
YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 aday olmak üzere toplam 203 bin 639 kişi başvurdu.
ADAYLARA KRİTİK UYARILAR
Sınavlardan 15 dakika önce bina girişleri kapatılacak. Bu nedenle adaylar, AYT için saat 10.00'dan, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adayların sınava giriş belgeleriyle birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Kimlik kartını veya nüfus cüzdanını kaybeden, kimlik belgesinde fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri bugün 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
GÖZLER 22 TEMMUZ'DA
Adayların büyük heyecanla beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.
YKS'NİN İLK OTURUMU TAMAMLANDI
Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara 165 dakika süre verildi.
TYT, Türkiye'nin 81 ili ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad dahil 254 sınav merkezinde uygulandı. Sınav 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilirken, 340 bin 321 görevli sınavda görev aldı.
Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde ise bu yıl ilk kez YKS uygulandı.
EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava ilişkin yaptığı açıklamalarda aday profiline dair dikkat çeken verileri paylaştı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre YKS'ye başvuran adayların 978 bin 408'i Anadolu lisesi, 514 bin 809'u meslek lisesi, 294 bin 52'si açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ü imam hatip lisesi ve 104 bin 273'ü fen lisesi mezunlarından oluşuyor. 347 bin 286 aday ise diğer lise türlerinden sınava başvurdu.
50 YAŞ ÜSTÜ 20 BİNİ AŞTI
Ersoy, sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu açıklarken, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın da YKS'ye başvurduğunu belirtti.
2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu ise erkekler oluşturdu. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının 83 bin 741 olduğu bildirildi.
10 BİNDEN FAZLA ADAYA MUAFİYET
Ersoy, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu, bu kapsamda 10 bin 880 adayın sınav ücretinden yararlandığını ifade etti.