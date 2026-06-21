YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün saat 10.15'te başlayacak ve 1 milyon 627 bin 960 aday 160 soruyu 180 dakikada yanıtlayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumları bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın üniversite hayali için ter dökeceği Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) adaylar, belirlenen saatlerden sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM ve ilgili kurumlar, sınavların sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak. Sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirilecek.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara bu oturum için 180 dakika süre verilecek.

YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün saat 10.15'te başlayacak ve 1 milyon 627 bin 960 aday 160 soruyu 180 dakikada yanıtlayacak.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

YDT ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde uygulanacak sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.

YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 aday olmak üzere toplam 203 bin 639 kişi başvurdu.