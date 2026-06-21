Megakentte hızlı ray dönemi: "Laf değil icraat gördük" | Vatandaş yeni metro hattını çok sevdi

Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Başkan Erdoğan'ın açılış dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurduğu metro hakkında ilk izlenimlerini paylaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı açıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

ÇOK AVANTAJLI OLDU



Cem Taşpınar: Bayrampaşa'da oturuyorum. Kızım otizmli, eğitimi için Halkalı'ya geliyorum.

Ayrıca kızımın sosyal gelişimi açısından isteklerini de hızlı metro seferleri ile karşılamış oluyorum. Kızım metroya bindiği zaman heyecanlanıyor.

Halkalı-Arnavutköy etabının açılışı bizim için çok avantajlı oldu. Otobüslere gerek kalmadan daha hızlı ulaşacağım. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.



Vefa Lisesi öğrencisi Kıvanç Türkmen: Halkalı'da oturuyorum.

Marmaray'ı ve Hacıosman Metro Hattı'nı kullanarak okula gidip geliyordum. Artık bu metro ile daha kısa zamanda ulaşacağım için büyük faydası olacak. Metroların birbirlerine bağlanması seyahatlerimizi rahat ve kısa sürede yapmamızı imkân tanıyor. Halkalı'dan Yıldız-Mahmutbey arasının tıpkı Moskova'daki gibi metro ağı ile donatılması çok güzel. Şehir merkezi ile çevresini birbirine bağlıyor. Bu hatlarda sefer sayılarının arttırılması daha da avantajlı olacaktır. Özellikle havalimanında gece seferlerinin olması çok önemli. Geç saatlerde yolculuk yapanlar mağdur olmazlar. Çünkü otobüs seferleri 24.00'ten sonra çalışmıyor. O yüzden metro kolaylık olur.