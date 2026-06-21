Megakentte hızlı ray dönemi: "Laf değil icraat gördük" | Vatandaş yeni metro hattını çok sevdi
İstanbul'da yapımı tamamlanan ve Halkalı ile Gayrettepe arasındaki ulaşım süresini 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşların hizmetine açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış töreninde bizzat duyurduğu karar doğrultusunda, yerli ve milli mühendislik teknolojileriyle saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen dev metro hattı, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar tüm İstanbullulara tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Marmaray, Olimpiyat Köyü ve İstanbul Havalimanı entegrasyonuyla megakentin trafik yükünü büyük oranda azaltan yeni hat, ilk seferlerinde yolculuk yapan vatandaşlardan tam not aldı.
Hızlı Özet Göster
- Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı açıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
- Vatandaşlar, yeni metro hattından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
- Metro hattının İstanbul'un trafik yükünü azaltması bekleniyor.
- Yerli ve milli teknoloji ile yapılan metro, 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.
Başkan Erdoğan'ın açılış dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurduğu metro hakkında ilk izlenimlerini paylaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.
ÇOK AVANTAJLI OLDU
Cem Taşpınar: Bayrampaşa'da oturuyorum. Kızım otizmli, eğitimi için Halkalı'ya geliyorum.
Ayrıca kızımın sosyal gelişimi açısından isteklerini de hızlı metro seferleri ile karşılamış oluyorum. Kızım metroya bindiği zaman heyecanlanıyor.
Halkalı-Arnavutköy etabının açılışı bizim için çok avantajlı oldu. Otobüslere gerek kalmadan daha hızlı ulaşacağım. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Vefa Lisesi öğrencisi Kıvanç Türkmen: Halkalı'da oturuyorum.
Marmaray'ı ve Hacıosman Metro Hattı'nı kullanarak okula gidip geliyordum. Artık bu metro ile daha kısa zamanda ulaşacağım için büyük faydası olacak. Metroların birbirlerine bağlanması seyahatlerimizi rahat ve kısa sürede yapmamızı imkân tanıyor. Halkalı'dan Yıldız-Mahmutbey arasının tıpkı Moskova'daki gibi metro ağı ile donatılması çok güzel. Şehir merkezi ile çevresini birbirine bağlıyor. Bu hatlarda sefer sayılarının arttırılması daha da avantajlı olacaktır. Özellikle havalimanında gece seferlerinin olması çok önemli. Geç saatlerde yolculuk yapanlar mağdur olmazlar. Çünkü otobüs seferleri 24.00'ten sonra çalışmıyor. O yüzden metro kolaylık olur.
GURUR YAŞIYORUZ
Mehmet Cebe:
Başakşehir'de oturuyorum, genelde Marmaray'ı kullanıyorum. Bu metronun da bu ağlara entegre edilmesi çok iyi oldu. Olimpiyat Köyü'ne ve havalimanına 45 dakikada giderken metroyla 15 dakikada gidebileceğim. Bu yol ve zaman açısından çok güzel bir şey. Bu hizmeti yapanlara ve düşünenlere, mühendislerimize emeklerinden dolayı bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Yerli ve milli teknolojimiz ile dünya standartlarına çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
TRAFİĞİN YÜKÜNÜ AZALTACAK
OĞUZ KESER: İstanbul Havalimanı'nı çok insan kullanıyor. Bu metro bağlantısı yolculuğa ve trafiğe çok ivme kazandırıyor.
Emeği geçenlere binlerce teşekkür ediyoruz. Bu tip hizmetler çok değerli, laf değil icraat gösterilmesi halkın mutluluğunu artırıyor. Çok önemli bir hizmet.
GÖRMEK İÇİN MALTEPE'DEN GELDİM
ANT YURTSEVER: Maltepe'de yaşıyorum. Sırf bu hizmeti görmek için geldim. Yerli metroyla 120 kilometre hıza ulaşmak çok gurur verici bir olay. İstanbul Havalimanı'na gidip gelmek daha kolay hale geldi.
Haber: Mustafa Kaya