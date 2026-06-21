Bilal Erdoğan'dan Yenikapı'da birlik ve beraberlik mesajı: Nifak tohumlarına karşı iletişim vurgusu
Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı (TÜKVA) işbirliğiyle İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı" programında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kerbela hadisesinin İslam dünyası için büyük bir imtihan olduğunu belirtecek nifak tohumlarına karşı birlik, beraberlik ve güçlü iletişim vurgusu yaptı. Selim Cerrah, Haydar Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimlerin de katılarak muharrem ayının ortak kardeşlik bağlarını hatırlattığı anlamlı buluşmada Erdoğan, Anadolu değerlerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmanın tüm toplumun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
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- Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı' programı, İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.
- İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, muharrem ayının ve Kerbela hadisesinin önemine vurgu yaparak, bu olayın Müslümanlar için büyük bir imtihan olduğunu belirtti.
- Erdoğan, birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesi gerektiğini ve Anadolu'nun değerlerini yaşatmanın önemini dile getirdi.
- Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, muharrem ayının hüzün, acı, direniş ve umut ayı olduğunu ifade etti.
- Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Şahin, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki duruşunun önemli mesajlar taşıdığını belirtti.
Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı" programı, İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, muharrem ayının ve Kerbela hadisesinin taşıdığı anlamların önemli olduğunu söyledi. Kerbela hadisesinin Müslümanlar için büyük bir imtihan olduğunu ifade eden Erdoğan, "O günden bugüne ekilen nifak tohumları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birbirimizi tanımaktan, birbirimizle selamlaşmaktan, birbirimizle aslında çok doğal kurabileceğimiz köprüleri kurmaktan alıkoyan nice meselenin adeta başlangıcını teşkil ediyor" dedi.
DEĞERLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ
Erdoğan, birlik beraberliğin yeniden sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesine ve birlikte zaman geçirmeye başlanmasına ihtiyaç duyulduğunu, böylece çocuklara bazı değerleri zorlanmadan aktarabileceklerini dile getirdi. Dünyada kötülük ve belanın kol gezdiği bir zaman diliminde olduklarını anlatan Erdoğan, "Bu zamanda bizim, dünyaya umut vaat edecek değerleri bu topraklarda yaşatmamız lazım. Çünkü dünyada mayası böylesine temiz, böylesine güzel, bu kadar huzur verebilmiş başka yer yok. Anadolu toplumunun ve Anadolu insanının, burayı Anadolu yapan, bu toprakları bize vatan kılan değerleri yaşama ve yaşatma konusunda bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliğin de buna katkı sağladığından hareketle, buluşmamızın muharremin bereketi içerisinde hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
KARDEŞLİK VURGUSU
Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ise muharrem ayının hüzün, acı, direniş ve umut ayı olduğunu belirtti. Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Şahin ise Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki duruşunun bugün de önemli mesajlar taşıdığını belirtti. Şahin, Kerbela'dan çıkarılması gereken dersler olduğunu kaydetti. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez de Kerbela'nın bütün Müslümanlar için ortak bir anlam taşıdığını söyledi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel