Bilal Erdoğan'dan Yenikapı'da birlik ve beraberlik mesajı: Nifak tohumlarına karşı iletişim vurgusu

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, muharrem ayının hüzün, acı, direniş ve umut ayı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesi gerektiğini ve Anadolu'nun değerlerini yaşatmanın önemini dile getirdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, muharrem ayının ve Kerbela hadisesinin önemine vurgu yaparak, bu olayın Müslümanlar için büyük bir imtihan olduğunu belirtti.

Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı' programı, İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

Erdoğan, birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesi gerektiğini ve Anadolu'nun değerlerini yaşatmanın önemini dile getirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Erdoğan, birlik beraberliğin yeniden sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesine ve birlikte zaman geçirmeye başlanmasına ihtiyaç duyulduğunu, böylece çocuklara bazı değerleri zorlanmadan aktarabileceklerini dile getirdi. Dünyada kötülük ve belanın kol gezdiği bir zaman diliminde olduklarını anlatan Erdoğan, "" ifadelerini kullandı.