Trump'tan İsviçre'deki müzakerelere gölge düşürecek tehdit! İran heyeti alandan ayrıldı

İSVİÇRE'DE BARIŞ ARAYIŞI

İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ABD - İran müzakerelerine ait canlı akış sonlandırıldı.





Haberin özeti şu şekildedir:

1. Görüşmelerin Başlaması ve Beklentiler

Masa Kuruldu: ABD ve İran heyetleri, varılan mutabakat zaptının uygulanması ve bölgede savaşı kalıcı olarak sona erdirmek amacıyla İsviçre'de masaya oturdu. Görüşmelere Katar, Pakistan ve İsviçre heyetleri arabuluculuk yaptı.

Vance'ten Olumlu Mesajlar: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin başında nükleer programın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konularında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, diplomatik bir çözüm ve kalıcı barış arzuladıklarını belirtti.

İran’ın Şartları: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mutabakatın İran lehine olduğunu ve Katar'da dondurulan 6 milyar doların serbest bırakılacağını açıkladı. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi ise Lübnan dahil tüm cephelerde savaş tamamen durdurulmadığı sürece nihai anlaşma müzakerelerine geçilmeyeceğini şart koştu.

2. Sabotaj ve Bölgesel Gerilimler

İsrail Saldırıları: Kritik müzakereler öncesinde İsrail, Lübnan’a yönelik şiddetli saldırılar düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, sürecin teknik detaylar barındırdığını ancak "köşede süreci sabote etmeyi bekleyen bir İsrail olduğunu" vurguladı.

Tahran'ın Soğuk Tavrı: İran delegasyonu, görüşmeler başlamadan önce planlanan ortak fotoğraf çekimine katılmadı ve ABD'li yetkililerin basın toplantılarında yer almayarak mesafeli bir duruş sergiledi.

3. Trump’ın Tehditleri ve Görüşmelerin Durması

Trump'tan Çok Sert Çıkış: ABD Başkanı Donald Trump, Fox kanalına yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik çok sert tehditlerde bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma restine karşılık "Hürmüz'ü kapatırsanız elinizde bir ülke kalmaz, orayı ele geçirip geçiş ücreti alırız" dedi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a hitaben "Ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanı da ele geçiririz. İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Heyeti Masayı Terk Etti: Trump’ın bu doğrudan saldırı ve askeri tehdit içeren açıklamalarının ardından, müzakere alanında bulunan İran heyeti görüşmeleri durdurarak alandan ayrıldı.

Son Durum: İran heyetinin masadan kalkmasıyla resmi müzakereler durakladı. Ancak arabulucuların (Katar ve Pakistan), diplomatik tarafları tekrar masaya döndürebilmek için kapalı kapılar ardında ara buluculuk çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.