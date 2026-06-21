Trump'tan İsviçre'deki müzakerelere gölge düşürecek tehdit! İran heyeti alandan ayrıldı
İran ile ABD heyetleri, İsviçre'nin Burgenstock kentinde savaşı kalıcı olarak sona erdirmek amacıyla masaya oturdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'deki görüşmelerin Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına odaklanacağını vurgularken ABD Başkanı Donald Trump’tan sert çıkış geldi. İran’ı tehdit eden ABD Başkanı, “İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz” mesajı gönderdi. Bunun üzerine İran heyeti ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı.
ABD ve İran arasındaki mutabakat yürürlüğe girdi.
İsviçre'nin Burgenstock kentine gelen İran ve ABD heyetlerinin ateşkes görüşmelerine başladığı bildirildi. Müzakerelere Katar, Pakistan ve İsviçre'den arabulucular da katıldı.
İsrail, nihai ateşkes anlaşmasının sağlanması için düzenlenen görüşmeler öncesi Lübnan'a şiddetli saldırılar düzenledi. Tarafların Hürmüz üzerinden restleştiği görüldü.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktardı.
CANLI ANLATIM
İSVİÇRE'DE BARIŞ ARAYIŞI
İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ABD - İran müzakerelerine ait canlı akış sonlandırıldı.
Haberin özeti şu şekildedir:
1. Görüşmelerin Başlaması ve Beklentiler
Masa Kuruldu: ABD ve İran heyetleri, varılan mutabakat zaptının uygulanması ve bölgede savaşı kalıcı olarak sona erdirmek amacıyla İsviçre'de masaya oturdu. Görüşmelere Katar, Pakistan ve İsviçre heyetleri arabuluculuk yaptı.
Vance'ten Olumlu Mesajlar: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin başında nükleer programın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konularında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, diplomatik bir çözüm ve kalıcı barış arzuladıklarını belirtti.
İran’ın Şartları: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mutabakatın İran lehine olduğunu ve Katar'da dondurulan 6 milyar doların serbest bırakılacağını açıkladı. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi ise Lübnan dahil tüm cephelerde savaş tamamen durdurulmadığı sürece nihai anlaşma müzakerelerine geçilmeyeceğini şart koştu.
2. Sabotaj ve Bölgesel Gerilimler
İsrail Saldırıları: Kritik müzakereler öncesinde İsrail, Lübnan’a yönelik şiddetli saldırılar düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, sürecin teknik detaylar barındırdığını ancak "köşede süreci sabote etmeyi bekleyen bir İsrail olduğunu" vurguladı.
Tahran'ın Soğuk Tavrı: İran delegasyonu, görüşmeler başlamadan önce planlanan ortak fotoğraf çekimine katılmadı ve ABD'li yetkililerin basın toplantılarında yer almayarak mesafeli bir duruş sergiledi.
3. Trump’ın Tehditleri ve Görüşmelerin Durması
Trump'tan Çok Sert Çıkış: ABD Başkanı Donald Trump, Fox kanalına yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik çok sert tehditlerde bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma restine karşılık "Hürmüz'ü kapatırsanız elinizde bir ülke kalmaz, orayı ele geçirip geçiş ücreti alırız" dedi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a hitaben "Ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanı da ele geçiririz. İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz" ifadelerini kullandı.
İran Heyeti Masayı Terk Etti: Trump’ın bu doğrudan saldırı ve askeri tehdit içeren açıklamalarının ardından, müzakere alanında bulunan İran heyeti görüşmeleri durdurarak alandan ayrıldı.
Son Durum: İran heyetinin masadan kalkmasıyla resmi müzakereler durakladı. Ancak arabulucuların (Katar ve Pakistan), diplomatik tarafları tekrar masaya döndürebilmek için kapalı kapılar ardında ara buluculuk çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
MÜZAKERELERİN İLK ETABI TAMAMLANDI
ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Burgenstock kasabasında gerçekleştirilen görüşmelerin ilk turu sona erdi.
Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada, "Luzern Gölü Zirvesi" olarak adlandırılan görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Açıklamada, taraflar arasında teknik düzeydeki temasların ilerletilmesi için yeni bir mekanizma oluşturulması konusunda önemli aşama kaydedildiği ifade edildi.
Tarafların, müzakere sürecine siyasi rehberlik edecek bir Üst Düzey Komite kurulması konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, başmüzakerecilerin düzenli olarak bu komiteye bilgi vereceği kaydedildi. Komite bünyesinde nükleer dosya, yaptırımlar, uygulama denetimi ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin çalışma gruplarının faaliyet göstereceği aktarıldı.
HÜRMÜZ İÇİN DOĞRUDAN TEMAS HATTI
Açıklamada, Üst Düzey Komite'nin 60 gün içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen yol haritasının temelini attığı belirtildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin güvenliğini sağlamak ve olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı oluşturulduğu bildirildi.
LÜBNAN BAŞLIĞI DA MASADAYDI
Görüşmelerde Lübnan'daki askeri faaliyetlerin sona erdirilmesine yönelik adımlar da ele alındı. Tarafların, Lübnan Cumhuriyeti ve arabulucu ülkelerin katkısıyla bir çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.
TEMASLAR DEVAM EDECEK
Müzakerelerin hafta boyunca Burgenstock'ta süreceği belirtilen açıklamada, arabulucu ülkelerin nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla diplomatik çabalarını sürdüreceği vurgulandı. Katar ve Pakistan ayrıca, sürece destek veren ülkelere teşekkür ederek diplomasi ve barışçıl çözüm iradesine bağlılık mesajı verdi.
"İSVİÇRE’DEKİ ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ, TRUMP’IN TEHDİTLERİNİN ARDINDAN DURDU"
İranlı kaynaklar, İsviçre’de Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin durdurulduğunu öne sürdü. ABD merkezli CNN International’a açıklama yapan kaynaklar, söz konusu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin ardından yaşandığını iddia etti.
Öte yandan duraksamaya rağmen görüşmelerin henüz sonlanmadığı ve diplomatik tarafların masaya geri dönmesi için kapalı kapılar ardında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Katar merkezli Al Jazeera, İran heyetinin sürece ilişkin şikayetlerini Katar heyetine ilettiğini ve yetkililerin bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.
İRAN HEYETİ ALANDAN AYRILDI
ABD ile İsviçre’de, mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran heyeti, müzakere alanından ayrıldı.
İranlı heyet, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı kullandığı "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz” ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etti.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." demişti.
TAHRAN MESAFELİ
İsviçre’de gerçekleştirilen ABD-İran müzakerelerinde Tahran cephesinin soğuk tavrı dikkat çekiyor.
İran temsilcileri, görüşmeler başlamadan önce planlanan ortak fotoğraf çekimine katılmayarak mesafesini korudu.
İran delegasyonu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın arabulucu Katar ve Pakistan heyetleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında da yer almadı.
PEZEŞKİYAN'A GÖZDAĞI
ABD ile İran arasında İsviçre’de devam eden müzakere sürecinde Fox’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gözdağı verdi.
Trump, uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecekleri mesajı veren Peşekiyan’a, “Ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur. Yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçireceğiz." şeklinde cevap verdi.
Trump, İran'la müzakereler için 60 günlük sürenin başladığını ve nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını bu süre içinde göreceklerini ifade etti.
FİDAN’DAN İSRAİL UYARISI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmeleriyle ilgili ilk değerlendirmesinde İsrail vurgusu yaptı.
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Bakan Fidan görüşme sonrası şunları söyledi:
“ABD-İran mutabakat zaptına bakıldığında tartışılacak maddelerin bir kısmı teknik konular. Bir çatışmazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Köşede bekleyen sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var. Siyasi irade ortaya konuldu.”
TRUMP'TAN TEHDİT
İran ve ABD arasında İsviçre'de barış görüşmeleri sürerken Fox'a telefon bağlantısıyla konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini tehdit etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililerle görüştüğünü belirten Trump, “Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz.” uyarısında bulunduğunu söyledi.
Trump, gerekmesi halinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alabileceğini dile getirdi.
Trump ayrıca, dün itibarıyla İran'la yapılan mutabakat sonucunda Boğaz'dan 19 milyon petrolün geçtiğini ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.
HİZBULLAH’LA MÜCADELE MESAJI
Trump, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ile mücadelede yetersiz kaldığını vurgulayarak, “İsrail’in Hizbullah’ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı, “bu görevi” Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya vermeyi ve onun Hizbullah ile mücadelede daha başarılı olacağına inandığını söyledi.
Trump ayrıca Hamas'ın şu anda herhangi bir soruna neden olmadığını ve herkesin odak noktasının İran'da olması gerektiğini ifade etti.
VANCE: YENİ SAYFA AÇILIYOR
ABD ile İran heyetleri müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.,
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran'ın nükleer programı sona eriyor, Hürmüz Boğazı açılıyor" dedi.
Vance, son saatlerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, Trump’ın kendilerine birçok konuda diplomatik çözüm bulma yetkisi verdiğini söyledi.
ABD’li Vance, "Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız. Yeni gelecekte herkes birlikte çalışacak. Barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceğimiz bir gelecek görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Vance, Trump'ın "birçok soruna diplomatik çözüm bulmaları için kendilerine yetki verdiğini" ifade ederek, "Asıl soru, Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimiz" dedi.
Vance, amaçlarının diplomasi yoluyla Orta Doğu’da kalıcı ilişkiler ve barış ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.
Vance, Lübnan'da da ateşkes için gayret edeceklerini söyledi.
Müzakerelerde ilerleeme kaydedildiğini vurgulayan Vance, "Barış kolay değil çaba ister" ifadesini kullandı.
PAKİSTAN İLE İRAN'DAN İLK TEMAS
İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayan ABD-İran görüşmeleri kapsamında diplomasi trafiği sürüyor.
Görüşmelerde arabulucu rolünü üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.
Pakistan Başbakanı Şerif’e Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi eşlik ederken, İran heyetinde Galibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimler yer aldı.
Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanma planı ele alındı.
İRAN VE ABD HEYETLERİ ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İsviçre'nin Burgenstock kentine gelen İran ve ABD heyetlerinin ateşkes görüşmelerine başladığı bildirildi. Müzakerelere Katar, Pakistan ve İsviçre'den arabulucular da katılıyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin başladığına ilişkin duyurusunda, "toplantıların, Mutabakat Zaptı'nda ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına yol açmasını arzuladığını" ifade etti.
İRAN'DAN "LÜBNAN" ŞARTI
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, mutabakat zaptına ilişkin İsviçre’de yürütülen görüşmeler hakkında, “Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması mümkün değil.” dedi.
Nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının mutabakat zaptının beş maddesinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirten Bekayi, “Mutabakat zaptının 13. maddesine göre, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının, ABD’nin 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelere dayalı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Özellikle 1. maddede belirtilen, Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece müzakerelerin başlaması mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
İSVİÇRE'DE ELE ALINACAK BAŞLIKLAR
Bekayi, ülkesinin, mutabakat zaptındaki taahhütlerinin hayata geçirilmesi hususunu ciddiyetle takip ettiğini hatırlatarak, İsviçre’deki görüşmelerin odak noktasının, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve İran’ın petrol ihracatı yapabilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler olduğunu söyledi.
PEZEŞKİYAN: ABD 6 MİLYAR DOLARIMIZI SERBEST BIRAKACAK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu belirterek, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi. ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin tek talebinin "İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması" olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi.
Tahran'daki başka bir programda konuşan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'daki toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını vurgulayarak, söz konusu toplumsal birliğin ABD'yi müzakereye mecbur bıraktığını savundu.
'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ'
Pezeşkiyan, "Düşman, halk arasında birlik ve beraberliğin oluşacağına inanmıyordu. Toplumsal birliğimiz ABD'yi müzakereye mecbur etti. En büyük gücümüz halkımızın birliğidir." dedi.
İran'da halkın ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, "Halkı memnun edememekten ve insanların protesto için sokaklara çıkmasından endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.
BÜRGENSTOCK'TA MASA KURULUYOR
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu. "ABD heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, ABD heyetinin, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı kaydedildi.
Bir diğer paylaşımda ise Pakistan heyetinin İsviçre'ye gelişinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Paylaşımda, "ABD ile İran arasında imzalanan zaptın arabulucularından biri olan Pakistan heyeti, görüşmelerin bir sonraki aşaması için Bürgenstock'a doğru yola çıktı." ifadesine yer verildi.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İSVİÇRE'DE
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldiği kaydedildi. Şerif, görüşmelerde taraflar arasında arabuluculuk yapacak.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ SALDIRILAR
Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) haberine göre, İsrail güçlerinin Lübnan'ın batısındaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Sohmor köyüne düzenlediği saldırıda aralarında 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının da yer aldığı 5 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı Raşidiye'de Filistin uyruklu 2 kişi daha İsrail saldırılarında öldürüldü.
İRAN'DAN REST: ANLAŞMA KAĞIT ÜZERİNDE KALIRSA KABUL ETMEYİZ
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Mokhbar, Washington'un taahhütlerini tam olarak yerine getirmemesi halinde Tahran yönetiminin kâğıt üzerindeki bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.
Mokhbar, X platformundaki paylaşımında, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini belirterek, "ABD'liler ekonomi ve maliyet-fayda dilini daha iyi anlıyor. Anlaşma sadece kâğıt üzerinde kaldığı sürece Orta Doğu'dan enerji akışı da duracaktır." değerlendirmesini yaptı.
Mokhbar, İran'ın müzakere ekibinin verilen taahhütlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi ve ulusun haklarının karşılanması dışında hiçbir sonuçtan tatmin olmayacağını vurguladı.
CENTCOM'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğu belirtildi.
20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı” ifadeleri kullanıldı.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE İSVİÇRE'DE
İsviçre basını, İran ile müzakereler katılacak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ülkeye vardığını duyurdu. Vance’in, görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına ulaştığı belirtildi.
VANCE İSVİÇRE İÇİN YOLA ÇIKTI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Basın Sözcüsü Luke Shroeder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Shroeder, Vance'in uçağa binerken bir görüntüsünü paylaşarak, "Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrılıyor." ifadesini kullandı.
Vance, İran müzakerelerine ilişkin son açıklamasında, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini ve kendisinin de gerekli ayarlamalardan sonra görüşmelere katılacağını belirtmişti.
İSVİÇRE İRAN HEYETİNİN GELİŞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI
İsviçre, İran heyetinin ABD ile imzalanan mutabakata dair görüşmeler için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
"İran heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, İran heyetinin, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı belirtildi.
Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurmuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının ardından 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler yapılacak." ifadesi kullanılmıştı.
İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere bir heyetin bu akşam İsviçre'ye gideceğini açıklamıştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrılmıştı.
TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes süresi boyunca 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edilmeyeceğini belirtti. Trump ayrıca, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını ifade etti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ateşkes Süreci boyunca 60 gün süresince Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alınmayacaktır. 60 günlük süre dolduktan sonra da hiçbir geçiş ücreti olmayacaktır. Anlaşmanın tamamlanmaması durumunda; Orta Doğu ülkelerine geçmişte, günümüzde ve gelecekte sunulacak "Koruma" hizmetlerinin maliyetini tahsil etmek amacıyla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve ABD adına ücret getirilebilir."
CENTCOM: DENİZ TRAFİĞİ AKMAYA DEVAM EDİYOR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, uluslararası su yolunun açık olduğunu belirterek, “Deniz trafiği akmaya devam ediyor ve ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor” dedi.
CENTCOM, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’na ilişkin iddiaları reddetti. Hawkins, boğazda deniz trafiğinin sürdüğünü ve ABD güçlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
İRAN HÜRMÜZ’ÜN KAPATILDIĞINI DUYURMUŞTU
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD ile varılan mutabakat zaptının ihlali olduğu savunulmuştu.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığı duyurularak şu ifadeler kullanılmıştı:
“ABD'nin savaşın sona ermesine yönelik mutabakat zaptının 1'inci maddesini uygulamayarak verdiği sözü ve muhabakat zaptını açıkça ihlal etmesi, siyonist rejimin (İsrail'in) Lübnan'daki ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesi, bu toprakların ezilen yüz binlerce insanını vahşice öldürmesi ve yerinden etmesi, siyonist işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmemesi sonucu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı duyurulur.”
MUTABAKAT ZAPTININ İLK MADDESİNDE LÜBNAN VURGUSU
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk maddesinde, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdirilmesine ilişkin taahhütler yer aldı.
Maddede şu ifadeler bulunuyor:
“ABD ile İran ve mevcut savaştaki müttefikleri, bu mutabakat zaptını imzalayarak Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan eder, bundan böyle birbirlerine karşı herhangi bir savaş veya askeri operasyon başlatmayacaklarını, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınacaklarını ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt eder.
Nihai anlaşma, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini ve bu paragrafın diğer hükümlerini teyit edecektir.”
PAKİSTAN: ABD VE İRAN HEYETLERİ TEKNİK GÖRÜŞME YAPACAK
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İranlı temsilcilerin teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turu kapsamında İsviçre’de yapılması planlanan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından tarafların teknik düzeyde görüşmeler için yarın Bürgenstock’ta bir araya geleceği bildirildi.
Görüşmelere ABD ve İranlı temsilcilerin yanı sıra Pakistan ve Katar’dan arabulucuların da katılacağı kaydedildi.
PAKİSTAN ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK
Pakistan’ın, “İslamabad Mutabakat Zaptı” kapsamında varılan uzlaşıların ilerletilmesi amacıyla arabulucu rolünü sürdürmeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, Pakistan’ın diplomatik sürece katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı.
NETANYAHU’DAN ÇEKİLME YOK TALİMATI
İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıları durdurma ancak işgal edilen bölgelerden çekilmeme talimatı verdiği iddia edildi.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu ve Katz’ın İsrail ordusuna Lübnan sahasına ilişkin yeni bir talimat ilettiği aktarıldı.
Haberde, Netanyahu ile Katz’ın orduya Lübnan’a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde emir verdiği belirtildi.
İsrail hükümetinden ya da ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN’A SALDIRILAR SÜRDÜ
İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
YENİ ATEŞKES DEVREYE GİRMİŞTİ
İsrail basınına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırıların hedefi olan Lübnan’da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.
İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmişti. Söz konusu durum İsrail’de tepkilere neden olmuştu.
İRAN İSVİÇRE'YE GİDİYOR
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı müzakere heyetinin ABD-İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere katılmak ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak üzere İsviçre'ye hareket edeceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, müzakere heyetinin ABD'nin taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olunması doğrultusunda kısa süre içinde İsviçre'ye hareket edeceğini söyledi.
Bekayi, ABD'nin geçmişte taahhütlerini yerine getirmediğinin altını çizerek, "Bu yolculuğun asıl amacı, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirdiğinin takip edilmesi. Karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi konusundaki deneyimimiz göz önüne alındığında, uygulama aşamasında yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ederken doğal olarak çok kararlı ve ciddi olmalıyız" ifadelerini kullandı.
"MUTABAKAT ZAPTI TRUMP VE PEZEŞKİYAN TARAFINDAN İMZALANMIŞ, TOPLANTI ACİLİYETİ ORTADAN KALKMIŞTI"
Bekayi, heyetin dün gerçekleştirilmesi planlanan imza töreni için İsviçre'ye gitmemesine değinerek, bunun nedeninin taraflar arasındaki mutabakat zaptının halihazırda ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanmış olması olduğunu söyledi. İranlı sözcü, bu nedenle söz konusu toplantının yapılmasına yönelik aciliyetin ortadan kalktığını ifade etti.
Öte yandan bugünkü ziyaretin ise gerekli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereler ancak anlaşmanın bazı maddeleri uygulamaya geçirildikten sonra başlayabilir. Ne yazık ki şu anda böyle bir durum görmüyoruz. Bu nedenle bu ziyaret ve görüşmeler sırasında karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapacağız ve bu taahhütleri tam olarak nasıl uygulamayı planladığı konusunda açıklık talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"HÜRMÜZ'Ü KAPATACAĞIZ"
İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.
JD VANCE: İSVİÇRE'DE GÖRÜŞEBİLİRİZ
20 Haziran (Reuters) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumartesi günü Fox News'a verdiği mülakatta, yakın zamanda İran ile yapılacak görüşmeler için İsviçre'ye seyahat etmeyi beklediğini söyledi.
Vance, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bir ara yola çıkmayı öngörüyorum; ancak bilirsiniz, bu süreçler her zaman hassas bir koordinasyon dansı ve diplomatik protokoller gerektirir" ifadelerini kullandı.