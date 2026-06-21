Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye Çevre Ajansı tarafından Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.

Vatandaşlar DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne teslim ederek her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli alacak.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasının hedeflendiğini açıkladı.

Sistemin yaygınlaşmasıyla içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35 ila 40 arasında azalma beklendiği belirtildi.

Sisteme şu anda 853 HOREKA işletmesi, 304 manuel iade noktası kayıtlı olup 23 operatör sahada görev alıyor.

Türkiye'de geri dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlanacak. Yeni sistemle vatandaşlar, iade ettikleri her DOA logolu içecek ambalajı için teşvik bedeli alırken, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve ekonomiye milyarlarca liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

DOA sistemi Türkiye genelinde 1Temmuzda devreye giriyor (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) ÜRÜN BAŞINA 1 LİRA KAZANÇ DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden tüketiciler, her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. Vatandaşlar, telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulaması üzerinden kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne (DİM) ambalajlarını teslim ederek ödeme alabilecek. DOA uygulamasındaki dijital cüzdanlarda biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. İADE NOKTALARI 1 TEMMUZ'DA DEVREYE GİRİYOR Sistem kapsamında market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeleri Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek. Bu işletmeler, kendilerine teslim edilen veya işletmelerinde tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek tercih edecekleri saha operatörlerine teslim edecek.