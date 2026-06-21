Atıklar ekonomiye güç verecek! DOA sistemi Türkiye genelinde 1Temmuz'da devreye giriyor | 30 milyar liralık katkı
Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlayacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile vatandaşlar, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli alacak. DOA mobil uygulaması ve Depozito İade Makineleri üzerinden işleyecek sistem kapsamında marketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA işletmeleri iade noktası olarak görev yapacak. Türkiye Çevre Ajansı, uygulamanın ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlamasını, ambalaj hammaddesi ithalatını yüzde 35-40 azaltmasını ve geri dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırmasını hedefliyor.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye Çevre Ajansı tarafından Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.
- Vatandaşlar DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne teslim ederek her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli alacak.
- Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasının hedeflendiğini açıkladı.
- Sistemin yaygınlaşmasıyla içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35 ila 40 arasında azalma beklendiği belirtildi.
- Sisteme şu anda 853 HOREKA işletmesi, 304 manuel iade noktası kayıtlı olup 23 operatör sahada görev alıyor.
Türkiye'de geri dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.
Yeni sistemle vatandaşlar, iade ettikleri her DOA logolu içecek ambalajı için teşvik bedeli alırken, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve ekonomiye milyarlarca liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
ÜRÜN BAŞINA 1 LİRA KAZANÇ
DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden tüketiciler, her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. Vatandaşlar, telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulaması üzerinden kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne (DİM) ambalajlarını teslim ederek ödeme alabilecek.
DOA uygulamasındaki dijital cüzdanlarda biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.
İADE NOKTALARI 1 TEMMUZ'DA DEVREYE GİRİYOR
Sistem kapsamında market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeleri Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek.
Bu işletmeler, kendilerine teslim edilen veya işletmelerinde tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek tercih edecekleri saha operatörlerine teslim edecek.
EKONOMİYE 30 MİLYAR LİRALIK KATKI HEDEFİ
Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, sistemin üreticiden tüketiciye, iade noktalarından geri dönüşüm tesislerine kadar tüm aşamalarının dijital olarak takip edildiğini belirterek, "Böylece hem şeffaf hem de güvenilir bir yapı oluşturuyoruz. Sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çevresel fayda ile ekonomik kazanımı aynı potada buluşturan güçlü bir model oluşturuyoruz" dedi.
İTHALATTA YÜZDE 40'A VARAN AZALMA BEKLENTİSİ
Öztürk, sistemin yaygınlaşmasıyla yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasının, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasının ve 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesinin öngörüldüğünü ifade etti.
Geri dönüşüm oranlarındaki artış sayesinde içecek ambalajı hammaddesi ithalatında da yüzde 35 ila 40 arasında azalma beklediklerini kaydeden Öztürk, sistemin hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.
HOREKA VE İADE AĞI BÜYÜYOR
Sistemin başarısında işletmelerin ve saha operasyonlarının kritik rol oynadığını belirten Öztürk, otel, restoran ve kafelerden oluşan HOREKA sektörünün sisteme hızla entegre olduğunu söyledi.
Bugün itibarıyla 853 HOREKA işletmesinin sisteme kayıtlı olduğunu açıklayan Öztürk, manuel iade noktalarının sayısının ise 304'e ulaştığını bildirdi.
23 OPERATÖR SAHADA GÖREV ALIYOR
Şu anda faaliyetlerine onay verilen 23 operatör bulunduğunu aktaran Öztürk, yeni operatörlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Operatörlerin toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerini yürüttüğünü belirten Öztürk, "Kurduğumuz dijital altyapı sayesinde iade noktalarındaki talepler anlık olarak takip ediliyor. Ambalajların sahadan zamanında alınması ve geri dönüşüm zincirine hızlı şekilde dahil edilmesi için gerekli kapasiteyi oluşturuyoruz" diye konuştu.