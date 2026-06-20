Silivri'de başkan vekili seçildi! Tutuklanan Bora Balcıoğlu'nun yerine Yalçın Ekici geldi
Silivri Belediye Meclisi, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Başkan Bora Balcıoğlu’nun yerine yeni başkanvekilini seçti. AK Parti’nin aday göstermediği, MHP’nin ise katılmadığı oylamanın üçüncü turunda 20 oy alan CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili oldu.
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- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.
- Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkanvekili seçildi.
- Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında Balcıoğlu'nun yerine geçecek isim için mecliste oylama yapıldı.
- Seçimde AK Parti Meclis üyeleri aday göstermezken, MHP Meclis üyeleri katılmadı.
- 30 üyeden oluşan mecliste 25 üye oy kullandı ve 20 oy alan Yalçın Ekici başkanvekili oldu.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde, CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkanvekili olarak seçildi.
Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapıldı. Seçimde Silivri AK Parti Meclis üyeleri aday göstermez iken MHP Meclis üyeleri katılmadı. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 25 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili oldu. 5 boş oy kullanıldı.