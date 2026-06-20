Silivri'de başkan vekili seçildi! Tutuklanan Bora Balcıoğlu'nun yerine Yalçın Ekici geldi

30 üyeden oluşan mecliste 25 üye oy kullandı ve 20 oy alan Yalçın Ekici başkanvekili oldu.

Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında Balcıoğlu'nun yerine geçecek isim için mecliste oylama yapıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde, CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkanvekili olarak seçildi.

Silivri'de CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkanvekili olarak seçildi

Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapıldı. Seçimde Silivri AK Parti Meclis üyeleri aday göstermez iken MHP Meclis üyeleri katılmadı. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 25 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili oldu. 5 boş oy kullanıldı.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel