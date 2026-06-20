Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında yeni mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki uçuş hakları korunurken, yeni trafik haklarına da kapı aralandı.
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- Türkiye ile Yeni Zelanda arasında sivil havacılık alanında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı.
- Anlaşma Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandı.
- Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin hava yolu işletmelerine ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanma imkanı tanındı.
- Mutabakatın iki ülke arasında yolcu ve kargo taşımacılığında daha esnek bir yapı oluşturması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında sivil havacılık alanında iş birliğini güçlendirecek bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandı.
YENİ İMKANLAR GELİYOR
Anlaşma kapsamında mevcut uçuş haklarının sürdürüldüğü belirtilirken, taraflara yeni esneklikler de sağlandı. Bakanlığın açıklamasında şu ifade yer aldı:
"Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı."
STRATEJİK HAVACILIK VURGUSU
Açıklamada Türkiye'nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıkta merkez ülke olma hedefini sürdürdüğü vurgulandı. Yeni mutabakatın, iki ülke arasında yolcu ve kargo taşımacılığında daha esnek bir yapı oluşturması bekleniyor.