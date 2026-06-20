Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında yeni mutabakat zaptı imzaladı

Mutabakatın iki ülke arasında yolcu ve kargo taşımacılığında daha esnek bir yapı oluşturması bekleniyor.

Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin hava yolu işletmelerine ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanma imkanı tanındı.

Anlaşma Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında sivil havacılık alanında iş birliğini güçlendirecek bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandı.