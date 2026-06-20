Bakan Fidan'dan Kahire seferi! Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan bakanlar toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, söz konusu ziyaret vesilesiyle Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle de görüşmelerde bulunacak.

Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarda; ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiğini belirtmesi, anılan belgenin imzalanmasıyla sonuçlanan süreçte Pakistan'ın arabuluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün önemini vurgulaması, Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydetmesi bekleniyor.

Ayrıca, bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğinin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, dörtlü mekanizma katılımcı ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun son süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkat çekmesi, dörtlü mekanizmanın, bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve yaşanan krizlerden gerekli dersleri çıkararak, sorunları bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda ortak çabalarla bertaraf etmek amacıyla kurulduğunu ifade etmesi, bu formatın, kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemli olduğunu vurgulaması planlanıyor.