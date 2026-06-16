Silivi'de 21 milyonluk kamu zararı: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı | 11 saatlik emniyet ifadesinde ne dedi?

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

ROLEX MARKA SAAT

Kendisi adına veya herhangi bir yakını aracılığıyla "Rolex" marka saati olup olmadığı sorusuna Balcıoğlu, bu marka saatinin olmadığı cevabını verdi.

Belediyeye zabıta memuru olarak alınan veya alınacak jandarma personeli hakkında bilgisi olmadığını belirten Balcıoğlu, Mustafa Demirayak'ın zabıta memuru olarak alındığını bilmediğini, bu konularla personel müdürlüğünün ilgilendiğini ileri sürdü.

Balcıoğlu, belediyede kendisinin ve yardımcısı Emine Hanım'ın adı kullanılarak işe girmeye çalışanlardan maddi menfaat temin edildiğine ilişkin iddiayı ifadesi sırasında öğrendiğini dile getirerek, kimseden para istemediklerini savundu.

Silivri CHP İlçe Başkanının belediyeye ait bir yeri kiraya verme yetkisinin bulunup bulunmadığı, belediyeye ait taşınmazların ihalesi ve kiraya verme sürecinin nasıl yapıldığı sorusu üzerine Balcıoğlu, sosyal tesisin işletmesini belediye olarak yapmaya devam ettiklerini, CHP İlçe Başkanının belediyeye ait bir yeri kiraya verme yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

"Paris Cafe" isimli iş yerinin devrine ilişkin iddiaları kabul etmeyen Balcıoğlu, eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür'ün aracılığıyla tanıştığı K.D'nin seçim çalışmalarında yardımcı olduğu için kendisinde hak görerek bu kafenin kilidini kırıp değiştirdiğini ve "Yakında hizmetinizdeyiz" diye pankart koyduğunu öne sürdü. Balcıoğlu, jandarma komutanı ve askerlerle bu kafeye gidip kırılan kilidi belediye olarak yenilediklerini ve Silivri halkına hizmet etmesi için yeniden açtıklarını vurguladı.