Başkan Erdoğan’dan gençlere YKS öncesi moral mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından gençlere seslenen Başkan Erdoğan, sınava girecek tüm adaylar için zihin açıklığı ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

Erdoğan mesajında, "Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlere moral veren Başkan Erdoğan, sınav sonucundan bağımsız olarak öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz" dedi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel