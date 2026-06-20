İnternet haber sitelerine resmi ilan şartları değişti! TBMM'de 13 madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yeni dijital medya kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda kritik bir aşama geçildi. Ülke genelindeki bin 100 internet haber sitesini doğrudan bağlayan düzenlemeyle sitelerin resmi ilan ve reklam alabilmesi için Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından belirlenecek olan "haber sayısı", "kadro", "içerik", "okur sayısı" ve "yayın süresi" gibi kriterleri karşılaması zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayan mecralara 1 günden 60 güne kadar kademeli ilan kesme cezası verilebilecekken, sorumluluğunu yerine getirmeyen prodüktörlük şirketlerine 2 aya kadar kapatma, kamu personeline ise disiplin soruşturması açılması hükme bağlandı.
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- TBMM Genel Kurulu'nda dijital medya ve basını ilgilendiren kanun teklifinin 13 maddesi kabul edildi ve bin 100 internet haber sitesini etkileyen düzenleme ile resmi ilan ve reklam alabilme şartları netleşti.
- İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmesi için haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve yayın süresi gibi vasıflar Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenecek.
- Kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ilk ihlalde 1 günden 10 güne kadar ilan kesme cezası verilecek ve bir defada toplam ceza 60 günü aşmayacak.
- Ceza alan yayın organları kararın iptali için İdare Mahkemelerine başvurabilecek.
- Kurallara uymayan prodüktörlük şirketleri valilikler tarafından 2 aya kadar kapatılabilecek ve görevini aksatan kamu personeli hakkında disiplin soruşturması açılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda dijital medya ve basını yakından ilgilendiren bir kanun teklifi görüşülüyor. Teklifin 13 maddesi kabul edildi. Bin 100 internet haber sitesini doğrudan etkileyen düzenlemeyle internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilme şartları ile uymaları gereken kurallar netleşti.
Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nca tespit edilecek.
KADEMELİ CEZA
Mevcut yasalara ve BİK'in belirlediği kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin büyüklüğüne ve tekrarına göre kademeli cezalar uygulanacak.
İlk kural ihlalinde 1 günden 10 güne kadar ilan kesme cezası verilecek. İhlal süresinin bir ayı aşması halinde bu düzenlemeye göre tespit edilecek müeyyide gün sayısı bir kat artırılacak. Birden fazla konuda ihlal varsa her biri için belirlenen günler toplanacak. Bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide 60 günü aşamayacak.
Ceza alan siteler ve gazeteler, kararın iptali için İdare Mahkemelerine başvurarak yargı yoluna gidebilecek.
PRODÜKTÖRLERİ DE KAPSIYOR
Düzenleme sadece basını değil, resmi ilan süreçlerinde sorumluluğu olan kamu kurumlarını ve prodüktörleri de kapsıyor. Kurallara uymayan prodüktörlük şirketleri valilikler tarafından 2 aya kadar kapatılabilecek. Görevini aksatan kamu personeli hakkında ise disiplin soruşturması açılacak.