İnternet haber sitelerine resmi ilan şartları değişti! TBMM'de 13 madde kabul edildi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TBMM Genel Kurulu'nda dijital medya ve basını ilgilendiren kanun teklifinin 13 maddesi kabul edildi ve bin 100 internet haber sitesini etkileyen düzenleme ile resmi ilan ve reklam alabilme şartları netleşti.

İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmesi için haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve yayın süresi gibi vasıflar Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

Kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ilk ihlalde 1 günden 10 güne kadar ilan kesme cezası verilecek ve bir defada toplam ceza 60 günü aşmayacak.

Ceza alan yayın organları kararın iptali için İdare Mahkemelerine başvurabilecek.

Kurallara uymayan prodüktörlük şirketleri valilikler tarafından 2 aya kadar kapatılabilecek ve görevini aksatan kamu personeli hakkında disiplin soruşturması açılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda dijital medya ve basını yakından ilgilendiren bir kanun teklifi görüşülüyor. Teklifin 13 maddesi kabul edildi. Bin 100 internet haber sitesini doğrudan etkileyen düzenlemeyle internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilme şartları ile uymaları gereken kurallar netleşti. Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nca tespit edilecek.