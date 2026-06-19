Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i hedef aldı: Arınma yapacağım diye korkuyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda mutlak butlan tartışmaları ve parti içindeki sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mutlak butlan kararını kabul etmemesi halinde CHP'ye kayyum atanacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez" dedi.

"Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalara ilişkin "Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarıyla görüştüğü yönündeki iddialara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Benim bir yargı mensubu ile konuştuğumu kanıtlarsanız yarın genel başkanlığı bırakırım" diyerek meydan okudu.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının çıkacağını önceden bildiği iddialarına ilişkin ise "Ben mutlak butlan kararının çıkacağını bilsem video yayınlar mıydım? Böyle videolar arada çekiyordum" değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel