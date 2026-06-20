Hakkari’de Terörsüz Türkiye" yatırımları: Yeni köprüler hizmete açıldı





HAKKARİ'NİN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 73 MİLYAR LİRA YATIRIM



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkında olduklarını ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımlar hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Son 24 yılda Hakkâri'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırım gerçekleştirdik. 2002'de sadece 1 km bölünmüş yolu olan Hakkâri'mize 105 km daha bölünmüş yol kazandırarak toplamı 106 km'ye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu 190 km BSK kaplamalı yol ile Hakkarilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Yeniköprü-Yüksekova Yolu, Yüksekova-Dağlıca Yolu, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Üzümcü-Durankaya-Geçitli Yolu, Dotkan-1 ve Dotkan-2 Köprüleri, 1029 metrelik Çukurca Tüneli ve yine Çukurca Çığ ile Kar Tünelleri gibi önemli projeleri bitirdik."





YENİKÖPRÜ TÜNELİ VE ÇIĞLI KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI



Uraloğlu, bugün de Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprüleri ve Erziki Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nun Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bu kapsamda güzergahtaki 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek; yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık." dedi.





Yüksekova'yı Van-Hakkâri Devlet Yolu'na bağlayan bu 16,3 km'lik stratejik güzergâh üzerindeki 3.965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsünü bugün hizmete açtıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Böylece yolumuzun 5,1 kilometrelik kesimini hizmete sunmuş olduk. Kazı destekleme çalışmalarına 2023 yılı Aralık ayında başladığımız T-2 Tünelimizde de sağ ve sol tüp toplamında 2576 metrelik ilerleme kaydettik. 660 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. İnşallah, 2028 yılı içerisinde bu tünelimizdeki çalışmaları da bitirerek yolumuzun tamamını hizmete sunmuş olacağız. Projemizin tamamı bittiğinde; Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin virajlar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldıracağız. Güzergâhta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz."





Trafiğin Yüksekova'nın sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayarak yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacaklarını da söyleyen Uraloğlu, "Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştirerek 23,3 km'lik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4.132 ton azaltarak şehrimizin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.