Gümrükte 8 milyar liralık uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı ve Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonlarda toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi.
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- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam 8 milyar 85 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirdi.
- Mersin Limanı'nda Pakistan'dan gelen konteynerde 4 milyar 960 milyon lira değerinde 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç bulundu.
- Mersin'deki ikinci operasyonda 2 milyar 100 milyon lira değerinde 1 milyon 750 bin adet pregabalin içerikli ilaç ele geçirildi.
- Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir TIR'da yapılan aramada 1 milyar 25 milyon lira değerinde 273 kilogram metamfetamin yakalandı.
- Soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor.
Ticaret Bakanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirildi.
Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen şüpheli bir konteynerde yapılan detaylı incelemede, beyan dışı yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildi.
Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise pregabalin içerikli, yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.
GÜRBULAK'TA 273 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.
Tarama sonuçlarının ardından narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğu belirtildi.
TOPLAM DEĞER 8 MİLYAR 85 MİLYON LİRA
Böylece Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirilmiş oldu.
Operasyonlara ilişkin soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Ticaret Bakanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sınır kapıları ve limanlarda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.