Gümrükte 8 milyar liralık uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir TIR'da yapılan aramada 1 milyar 25 milyon lira değerinde 273 kilogram metamfetamin yakalandı.

Mersin'deki ikinci operasyonda 2 milyar 100 milyon lira değerinde 1 milyon 750 bin adet pregabalin içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda Pakistan'dan gelen konteynerde 4 milyar 960 milyon lira değerinde 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam 8 milyar 85 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen şüpheli bir konteynerde yapılan detaylı incelemede, beyan dışı yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildi.

Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise pregabalin içerikli, yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.