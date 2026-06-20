Başkan Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi. Görüşmede bakanlar ve üst düzey isimler de hazır bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü.
İki liderin görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel