Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: Yolcular tahliye edildi

Olay sırasında herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İstanbul'da günlük olarak binlerce yolcunun kullandığı M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı üzerinde bir metro aracında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tünel bölgesinden yolcu tahliyesi yapıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde metro aracının raydan çıktığı iddia edildi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDEN İSTASYONA YÜRÜDÜ

Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, tahliye edilen yolcuların raylar üzerinden yürüyerek en yakın istasyona ulaştığı görüldü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.