Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: Yolcular tahliye edildi
İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza meydana geldi. Yolcular tahliye edilirken, seferlerde ciddi aksamalar yaşanıyor.
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- İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda bir metro aracında arıza meydana geldi.
- Arıza nedeniyle tünel bölgesinden yolcu tahliyesi yapıldı ve sosyal medyada aracın raydan çıktığı iddia edildi.
- Tahliye edilen yolcular raylar üzerinden yürüyerek en yakın istasyona ulaştı.
- Olay sırasında herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
- Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
İstanbul'da günlük olarak binlerce yolcunun kullandığı M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı üzerinde bir metro aracında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tünel bölgesinden yolcu tahliyesi yapıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde metro aracının raydan çıktığı iddia edildi.
YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDEN İSTASYONA YÜRÜDÜ
Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, tahliye edilen yolcuların raylar üzerinden yürüyerek en yakın istasyona ulaştığı görüldü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
SORUŞTURMA VE TEKNİK İNCELEME BEKLENİYOR
Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel