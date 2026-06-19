Birlikte Güçlüyüz kampanyası dijital medyada gündem oldu

'Birlikte Güçlüyüz' etiketi gün boyunca dijital platformlarda en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Duran paylaşımında, "Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikayenin neferleriyiz. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla; şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONUNA VURGU

Paylaşımda, milli teknoloji hamlesinden savunma sanayiine, afet dönemlerinde sergilenen dayanışmadan uluslararası başarılara kadar birçok alanda Türkiye'nin ortak iradesine dikkat çekildi.

Kampanyada öne çıkan mesaj ise, "Kardeşliğimiz en aşılmaz kalemiz; birliğimiz ise en büyük gücümüzdür." oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN VİDEO PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kurumsal sosyal medya hesaplarından da kampanyaya ilişkin bir video yayımlandı.

Paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'na yürürken gücümüzü kendi birliğimizden alıyor, zorlukları omuz omuza aşıyor, başarılarımızı tek yürek kutluyoruz. Biliyoruz ki Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin gücü, toplumsal dayanışma ve kardeşlik hukukunun Türkiye'nin geleceğinin en önemli teminatlarından biri olduğu vurgulandı.

KABİNEDEN KAMPANYAYA DESTEK

Kısa sürede dijital medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına giren kampanya; siyaset, medya ve sivil toplum çevrelerinde de geniş yankı buldu.

Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verirken; çok sayıda milletvekili, siyasi isim, akademisyen, aktivist ve vatandaş da "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

ETİKET GÜN BOYU ZİRVEDE KALDI

Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı kampanya kapsamında yapılan paylaşımların milyonlarca kullanıcıya ulaştığı gözlendi.

"Birlikte Güçlüyüz" etiketi, gün boyunca dijital platformların en çok konuşulan başlıkları arasında yer alarak sosyal medya gündeminde zirveye çıktı.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel