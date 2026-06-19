CANLI | Başkan Erdoğan açıkladı: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!

Hat, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren ile entegre çalışacak ve İstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy metro hattını hizmete alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattını hizmete aldı.



31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, açılışını gerçekleştireceği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.

Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı.

"BU ESERLE BİZ DE İFTİHAR EDİYORUZ"



Başkan Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan metro hattındaki incelemelerinin ardından açılış töreninde açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

Milletin kaynakları para kuleleri, baklava kutuları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete ve yatırıma harcandıkça İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak.

İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.