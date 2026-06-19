CANLI | Başkan Erdoğan açıkladı: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattını hizmete aldı. Başkan Erdoğan, yeni açılacak hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını bildirdi. Yeni hat sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy metro hattını hizmete alıyor.
- Yeni hat sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.
- Hat, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren ile entegre çalışacak ve İstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim sağlayacak.
- Hattın tamamlanmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt metro hatlarıyla entegrasyon sağlanacak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattını hizmete aldı.
31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, açılışını gerçekleştireceği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.
Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı.
"BU ESERLE BİZ DE İFTİHAR EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan metro hattındaki incelemelerinin ardından açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.
Milletin kaynakları para kuleleri, baklava kutuları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete ve yatırıma harcandıkça İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak.
İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI GÜZERGAHINDA SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"
Yeni entegrasyon sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek.
|Güzergâh
|Süre
|Halkalı – İstanbul Havalimanı
|30 dk
|Gayrettepe – İstanbul Havalimanı
|27 dk
|Halkalı – Gayrettepe
|57 dk
|Küçükçekmece – Kemerburgaz
|50 dk
|Halkalı – Göktürk
|43 dk
|Başakşehir (Metrokent) – Kağıthane
|48 dk
|Halkalı – Kağıthane
|54 dk
BİRÇOK METRO İLE ENTEGRASYON
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.
|Sıra
|Durak Adı
|Hat Bölümü
|Aktarma / Özellik
|1
|Halkalı
|Halkalı–İstanbul Havalimanı
|Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren bağlantısı
|2
|Halkalı Stadı
|Halkalı–İstanbul Havalimanı
|-
|3
|Olimpiyatköy
|Halkalı–İstanbul Havalimanı
|Olimpiyatköy–İkitelli hattı aktarması
|4
|Başakşehir
|Halkalı–İstanbul Havalimanı
|Başakşehir–Kayaşehir hattı aktarması
|5
|İbn Haldun Üniversitesi
|Halkalı–İstanbul Havalimanı
|-
|6
|Arnavutköy-Hastane
|Halkalı–İstanbul Havalimanı / Havalimanı–Gayrettepe
|Ortak istasyon
|7
|Taşoluk
|Havalimanı–Gayrettepe
|-
|8
|Kargo Terminali
|Havalimanı–Gayrettepe
|İstanbul Havalimanı bağlantısı
|9
|YHT–İstanbul Havalimanı
|Havalimanı–Gayrettepe
|Yüksek Hızlı Tren entegrasyonu
|10
|Terminal-2
|Havalimanı–Gayrettepe
|İstanbul Havalimanı Terminal 2
|11
|İhsaniye
|Havalimanı–Gayrettepe
|-
|12
|Göktürk
|Havalimanı–Gayrettepe
|-
|13
|Kemerburgaz
|Havalimanı–Gayrettepe
|-
|14
|Hasdal
|Havalimanı–Gayrettepe
|-
|15
|Kağıthane
|Havalimanı–Gayrettepe
|Kabataş–Mahmutbey hattı aktarması
|16
|Gayrettepe
|Havalimanı–Gayrettepe
|Yenikapı–Gayrettepe metrosu bağlantısı
|17
|Yenikapı
|Yenikapı–Gayrettepe
|Marmaray ve metro bağlantıları
|Özellik
|Bilgi
|Proje Adı
|Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Projesi
|Son Tamamlanan Etap
|Halkalı–Arnavutköy
|Tamamlanma Tarihi
|19 Haziran 2026
|Ring Yapısı
|Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olarak tanımlanıyor
|Havalimanı Bağlantısı
|İstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim
|YHT Entegrasyonu
|YHT–İstanbul Havalimanı istasyonu
|Marmaray Bağlantıları
|Halkalı ve Yenikapı
|Diğer Metro Aktarmaları
|Yenikapı–Gayrettepe, Kabataş–Mahmutbey, Başakşehir–Kayaşehir, Olimpiyatköy–İkitelli
|Kaynak
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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