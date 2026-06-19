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CANLI | Başkan Erdoğan açıkladı: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattını hizmete aldı. Başkan Erdoğan, yeni açılacak hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını bildirdi. Yeni hat sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.

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CANLI | Başkan Erdoğan açıkladı: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!
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  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy metro hattını hizmete alıyor.
  • Yeni hat sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.
  • Hat, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren ile entegre çalışacak ve İstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim sağlayacak.
  • Hattın tamamlanmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt metro hatlarıyla entegrasyon sağlanacak.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattını hizmete aldı.

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, açılışını gerçekleştireceği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.

Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı.

"BU ESERLE BİZ DE İFTİHAR EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan metro hattındaki incelemelerinin ardından açılış töreninde açıklamalarda bulundu.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

Milletin kaynakları para kuleleri, baklava kutuları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete ve yatırıma harcandıkça İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak.

İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Yeni açılan duraklar (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Yeni açılan duraklar (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)


HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI GÜZERGAHINDA SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Yeni entegrasyon sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek.

GüzergâhSüre
Halkalı – İstanbul Havalimanı30 dk
Gayrettepe – İstanbul Havalimanı27 dk
Halkalı – Gayrettepe57 dk
Küçükçekmece – Kemerburgaz50 dk
Halkalı – Göktürk43 dk
Başakşehir (Metrokent) – Kağıthane48 dk
Halkalı – Kağıthane54 dk

BİRÇOK METRO İLE ENTEGRASYON

Metro hattında yer alan duraklarMetro hattında yer alan duraklar




Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.

Hizmete girecek metro istasyonuHizmete girecek metro istasyonu

SıraDurak AdıHat BölümüAktarma / Özellik
1HalkalıHalkalı–İstanbul HavalimanıMarmaray ve Yüksek Hızlı Tren bağlantısı
2Halkalı StadıHalkalı–İstanbul Havalimanı-
3OlimpiyatköyHalkalı–İstanbul HavalimanıOlimpiyatköy–İkitelli hattı aktarması
4BaşakşehirHalkalı–İstanbul HavalimanıBaşakşehir–Kayaşehir hattı aktarması
5İbn Haldun ÜniversitesiHalkalı–İstanbul Havalimanı-
6Arnavutköy-HastaneHalkalı–İstanbul Havalimanı / Havalimanı–GayrettepeOrtak istasyon
7TaşolukHavalimanı–Gayrettepe-
8Kargo TerminaliHavalimanı–Gayrettepeİstanbul Havalimanı bağlantısı
9YHT–İstanbul HavalimanıHavalimanı–GayrettepeYüksek Hızlı Tren entegrasyonu
10Terminal-2Havalimanı–Gayrettepeİstanbul Havalimanı Terminal 2
11İhsaniyeHavalimanı–Gayrettepe-
12GöktürkHavalimanı–Gayrettepe-
13KemerburgazHavalimanı–Gayrettepe-
14HasdalHavalimanı–Gayrettepe-
15KağıthaneHavalimanı–GayrettepeKabataş–Mahmutbey hattı aktarması
16GayrettepeHavalimanı–GayrettepeYenikapı–Gayrettepe metrosu bağlantısı
17YenikapıYenikapı–GayrettepeMarmaray ve metro bağlantıları

Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası tamamlandıTürkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası tamamlandı

ÖzellikBilgi
Proje AdıHalkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Projesi
Son Tamamlanan EtapHalkalı–Arnavutköy
Tamamlanma Tarihi19 Haziran 2026
Ring YapısıTürkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olarak tanımlanıyor
Havalimanı Bağlantısıİstanbul Havalimanı'na doğrudan erişim
YHT EntegrasyonuYHT–İstanbul Havalimanı istasyonu
Marmaray BağlantılarıHalkalı ve Yenikapı
Diğer Metro AktarmalarıYenikapı–Gayrettepe, Kabataş–Mahmutbey, Başakşehir–Kayaşehir, Olimpiyatköy–İkitelli
KaynakUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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