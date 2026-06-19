Kahramanmaraş UNESCO'nun “edebiyat şehri” oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen programa bir mesaj gönderdi:

"Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi vesilesiyle düzenlenen programa davetiniz için teşekkür ediyorum.

Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan, sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamını taşımaktadır.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyor, programa katılan tüm misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."