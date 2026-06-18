Bodrum’da TÜGVA Yaz Okulu coşkusu: 3 bin genç buluştu

EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA Uzman eğitmenler eşliğinde Türkiye genelinde düzenlenecek Yaz Okulu kapsamında öğrenciler hem eğlenme hem de kişisel gelişimlerini destekleme imkanı bulacak.

Programda Kur'an-ı Kerim, Elifba, siyer ve temel dini bilgilerden oluşan değerler eğitiminin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, geleneksel okçuluk ve yüzme gibi sportif faaliyetler yer alacak.