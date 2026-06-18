Bodrum’da TÜGVA Yaz Okulu coşkusu: 3 bin genç buluştu
TÜGVA’nın geleneksel Yaz Okulu projesinin Bodrum lansmanı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı programda, yaz boyunca düzenlenecek eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerin detayları paylaşıldı.
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- TÜGVA'nın düzenlediği Yaz Okulu projesinin lansman programı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 3 bin ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına Muğla Valisi İdris Akbıyık, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda davetli katıldı.
- Yaz Okulu kapsamında öğrencilere Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme gibi sportif faaliyetler sunulacak.
- Program süresince akıl ve zeka oyunları, el sanatları, bilgi yarışmaları, doğa kampları ve çevre gezileri gibi kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.
- Yaz Okulu'na başvuru işlemleri TÜGVA'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılabilecek.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okulu projesinin lansman programı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Bodrum'daki Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ilçenin farklı noktalarından gelen yaklaşık 3 bin ortaokul öğrencisi katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salon tamamen doldu.
PROJEYE YOĞUN KATILIM
Bu yıl "Renklensin Yaz Okulumuz" mottosuyla hayata geçirilen projenin tanıtım programına Muğla Valisi İdris Akbıyık, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda davetli iştirak etti.
Katılımcılar, yaz döneminde gerçekleştirilecek eğitim ve etkinlik programları hakkında bilgi aldı.
EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA
Uzman eğitmenler eşliğinde Türkiye genelinde düzenlenecek Yaz Okulu kapsamında öğrenciler hem eğlenme hem de kişisel gelişimlerini destekleme imkanı bulacak.
Programda Kur'an-ı Kerim, Elifba, siyer ve temel dini bilgilerden oluşan değerler eğitiminin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, geleneksel okçuluk ve yüzme gibi sportif faaliyetler yer alacak.
KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Yaz Okulu süresince akıl ve zeka oyunları, el sanatları çalışmaları, bilgi yarışmaları, doğa kampları ve çevre gezileri gibi çok sayıda kültürel ve sosyal etkinlik de öğrencilerle buluşturulacak.
Yaz Okulu'na ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemlerine vakfın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.