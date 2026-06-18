Bilal Erdoğan'dan gençlere özel tavsiyeler: Geçmişinizi bilin, kitap okuyun
Bilal Erdoğan, İshak Paşa Sarayı'nda gençlere seslenerek Türkiye'nin köklü medeniyet mirasına vurgu yaptı. Dünyanın yeniden Türk-İslam medeniyetinin merhamet ve şefkat anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, gençlere tarihlerini öğrenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Yerli ve milli dijital platformların önemine de dikkat çeken Erdoğan, gençleri NSosyal'da hesap açmaya davet etti.
Hızlı Özet Göster
- İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda gençlerle bir araya geldi.
- Erdoğan, gençlerin İslam, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerini tanımalarının önemine dikkat çekti.
- Erdoğan, yerli ve milli sosyal medya mecralarının kullanılması gerektiğini belirterek NSosyal medya hesabı açılmasını istedi.
- Erdoğan, Türkiye'nin sosyal medyanın en çok kullanıldığı 3-5 ülkeden biri olduğunu söyledi.
- Programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve çeşitli yetkililer katıldı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kendi medeniyetlerini tanımalarının önemine dikkati çekerek, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var." dedi.
Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bizim çok zengin ve güçlü bir tarihi birikimimiz var. İslam, Osmanlı, Anadolu veya Selçuklu medeniyeti olsun hepsinin inanılmaz bir zenginliği var ve bunlar global, küresel ölçekli medeniyetler. Bu şehrin veya bu milletin medeniyeti değil. Bunlar, Hristiyan, Müslüman, Yahudi bütün din mensuplarının bir arada yuva olmuş medeniyetlerdir. Selahaddin Eyyubi'nin fethettiği Kudüs'te bütün din mensupları huzur içerisinde yaşamışken, bugün Yahudi'nin hükmettiği Kudüs'te Müslüman'a nefes almak yasak. Böyle bir dünyada yaşıyoruz."
Gençlerin geçmişini bilmesi gerektiğini ve bunun için de kitap okumaları gerektiğini anlatan Erdoğan, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var. O merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel ögelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Emin olun ki tanıdıkları zaman seviyorlar. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz." diye konuştu.
"NSOSYAL MEDYA HESABINIZI AÇIN"
Yerli ve milli mecraların önemine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün Türkiye'yi sevmeyen, İsrail'i ve soykırımı destekleyen adamların sahip olduğu sosyal medyalar niye bizim günlük 3-5 saatimizi alsın. Daha az vakit ayıralım. Daha çok vaktimizi yerli ve milli olan mecrada harcayalım. Dünyanın her ülkesi bizim gibi değil. Sosyal medyanın en çok kullanıldığı 3-5 ülkeden biriyiz. Niye bu kadar kaleyi açık bırakıyoruz, kaleyi tutmamız lazım. Kültürümüzü, kimliğimizi, haber akışımızı, gündemimizi kendimiz belirleyelim. Bu ülkenin düşmanları bizim gündemimizi belirlemesin. Onun için NSosyal medya hesabınızı açın."
Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve gençler katıldı.