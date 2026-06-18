İstanbul ulaşımında devrim! Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: Başkan Erdoğan hizmete alacak





5 YENİ İSTASYON



Son kesimin 22 km uzunluğunda olup 5 yeni istasyon içerdiğini söyleyen Uraloğlu, "Bunlar; Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversite, Kayaşehir ve Olimpiyatköy İstasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarıdır." bilgisini paylaştı.



HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK



Uraloğlu, bu istasyonların tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de açıklama yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız."



Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşın da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini vurgulayarak "Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir." dedi.





TOPLAM EKONOMİK KAZANÇ 935 MİLYON AVRO



Uraloğlu, ayrıca hattın 2043 yılına kadar olan projeksiyonda; yollarda geçen zamandan 117 milyon saat tasarruf edeceğini, böylece karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden toplam ekonomik kazancın 935 milyon avro olacağını söyledi.



"TAM OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ SİSTEME GEÇİRİYORUZ"



Uraloğlu, hattın birçok "ilk"i ve "en"i bünyesinde barındırdığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Örneğin 72 metre ile Türkiye'nin en derin metrosu Gayrettepe İstasyonunu bu proje içerisinde inşa ettik. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullandık. Ve TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre kazı ile dünya rekorları kırdık. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projemizin teknolojik altyapısı ve araçları da Ülkemizin yerli ve milli üretim gücünü yansıtıyor. Çünkü projemiz 69 km ile Türkiye'nin en uzun metro hattı olduğu gibi Türkiye'nin sürücüsüz en hızlı ve uzun hattı da oldu. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu hattımızda kullandık."