CANLI YAYIN
Geri

İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi

Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün aralarında Zekeriya Öz, Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz ve Cevdet Türkyolu’nun da bulunduğu üst düzey 52 yöneticisine ait iade dosyalarını yeni delillerle güncelleyerek bulundukları ülkelere gönderdi. MİT tarafından adım adım takip edilerek gizlendikleri yeni konumları tespit edilen firariler hakkında hazırlanan dosyalarda, darbe girişimindeki doğrudan rolleri ve neden oldukları ölümler tüm detaylarıyla yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adalet Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 52 iade dosyasını güncelleyerek ilgili ülkelere gönderdi.
  • Türkiye, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik 2 bin 947 iade başvurusunda bulundu, 1060'ı reddedildi.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'cülerin iadesi için yeni talepler oluşturulduğunu açıkladı.
  • MİT, FETÖ firarilerini adım adım takip ederek bulundukları ülkelerden iadelerini talep etti.
  • İade listesinin başında eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Fikret Seçen gibi isimler yer aldı.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kasteden ve 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yönetimi, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçarak farklı ülkelere sığınma arayışına girdi. Kalkışmanın yönetim ve beyin takımında yer alan isimler firari olarak 119 ülkede yaşamlarına devam ederken, Türkiye'nin bu ülkelere yaptığı 2 bin 947 iade başvurusundan 1060'ı sığınmacı statüsü, siyasi gerekçeler ve kötü muamele iddiaları öne sürülerek reddedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'cülerin iadesi konusunda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden çalışma yapıldığını ve yeni talepler oluşturulduğunu belirtmişti.

Adalet Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 52 iade dosyasını güncelleyerek ilgili ülkelere gönderdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)Adalet Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 52 iade dosyasını güncelleyerek ilgili ülkelere gönderdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Firarilerin peşini bırakmamakta kararlı olan Adalet Bakanlığı, iade engellemelerin önüne geçebilmek adına öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu. Söz konusu dosyalarda, terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri ve yeni tüm delilleriyle ortaya konuldu.

İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi-3

Türkiye kendi istihbarat gücüyle FETÖ'cüleri adım adım takip etti. Gizlenmek için sürekli yer değiştiren firarilerin yeni ülkeleri ve konumları tespit edilerek bulundukları son ülkelerden de iadeleri istendi. İade süreci yeniden başlatılan o 52 kritik isme ve haklarında hazırlanan dosyalara ulaşıldı.

KUMPASI BAŞLATTILAR

Bakanlığın iade listesinin en başında, Türkiye'nin adalet sistemini örgütsel çıkarlar doğrultusunda manipüle eden eski savcılar yer aldı. Ergenekon ve diğer kumpas davalarının sembol ismi olan Zekeriya Öz, 17-25 Aralık kumpas sürecinde Başsavcılığın talimatlarına aykırı hareket ederek bakanlar ve iş insanları hakkında hukuk dışı dinlemeler yaptıran Celal Kara, "Sözde Kudüs Ordusu" dosyası üzerinden bürokratları ve siyasetçileri hedef alan Cihan Kansız, yargı yapılanmasının üst düzey ismi olan ve özel yetkili savcılık makamını örgütün amaçları için kullanan Fikret Seçen, örgütün "Yargı İmamı" olarak adliye yapılanmasını koordine eden ve usulsüz soruşturmalarda doğrudan talimat alan Ahmet Can ile "Kozanlı Ömer" kod adlı örgütün
emniyet imamı Osman Hilmi Özdil iadesi istenenler arasında yer aldı.

MEDYA AĞI...

Bu kategoride öne çıkan 4 ismin de yapılan fiziki ve dijital takip neticesinde ABD'de oldukları belirlendi.

KategoriİsimSuçlama/İddia
Medya AğıTuncay OpçinBalyoz kumpasına dayanak oluşturan belgeleri TSK içindeki mensuplardan alarak servis etmekle suçlanıyor, ABD'ye firar etti.
Medya AğıAdem Yavuz ArslanHrant Dink cinayetinde örgüt üyelerinin rolünü gizlemek için algı operasyonu yürütmekle suçlanıyor, ABD'ye kaçtı.
Medya AğıEmrullah UsluSiyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlenmesi ve bu verilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi sürecinde kilit rol oynadı.
Medya AğıMuammer İhsan Kalkavan"Futbolda şike kumpası" soruşturmasının planlanması ve yürütülmesine doğrudan iştirak etti.
Darbeyi YönetenlerCevdet TürkyoluÖrgüt elebaşının sekreteri ve mahrem yapılanma sorumlusu, ABD'den iadesi öncelikli taleplerden biri.
Darbeyi YönetenlerMustafa ÖzcanÖrgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans ağının bir numaralı ismi.
Darbeyi YönetenlerAbdullah AymazÖrgütün istişare heyeti üyesi ve eski "Avrupa İmamı", ABD'de tespit edildi.
Darbeyi YönetenlerŞeref Ali Tekalan"Üniversiteler Sorumlusu" ve tayin heyeti üyesi, ABD'de bulunuyor.
Darbeyi YönetenlerEkrem DumanlıÖrgütün medya imamı ve topluma yönelik propaganda faaliyetlerinin tepe yöneticisi.
Darbeyi YönetenlerNaci TosunKaynak Holding üzerinden mali yapılanmayı yöneten ve geçmişte Türkiye imamlığı yapmış isim.
Darbeyi YönetenlerAhmet KaraTSK, Emniyet ve MİT imamlarının bağlı olduğu, örgüt içindeki "ikinci adam" konumundaki şahıs.
Darbeyi Yönetenlerİsmail BüyükçelebiElebaşının bizzat eğittiği, "Mollalar sorumlusu" ve istişare heyeti üyesi olarak faaliyet yürütüyor.
Darbeyi YönetenlerAhmet KurucanÖrgütün ideolojik yayılımından sorumlu "molla" ve lider adayları arasında gösteriliyor.
Darbeyi YönetenlerSait Aksoy

TSK ve Milli Eğitim yapılanmasının başındaki isim, askeri okullara öğrenci alımını koordine etti.



Firari FETÖ'cü Enes KanterFirari FETÖ'cü Enes Kanter

PARKELERDEN İHANETİN REKLAMINA UZANAN YOL

NBA'de basketbol oynarken örgütün küresel halkla ilişkiler temsilcisi gibi hareket eden Enes Kanter, sosyal medya üzerinden teröristbaşına bağlılık yeminleri ederek açıkça propaganda yaptı. Mozambik'teki örgüt okullarında gizli toplantılara katıldığı ve terörün finansmanı kapsamında 50 bin dolar tutarında himmet sağladığı tanık ifadeleriyle belgelendi.

Haber: Ali Rıza Akbulut

FETÖ elebaşlarına abluka! Bakan Gürlek açıkladı: Yeni delillerle iade süreci tekrar başladıFETÖ elebaşlarına abluka! Bakan Gürlek açıkladı: Yeni delillerle iade süreci tekrar başladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi-5 İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi-6 İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi-7
Takvim Kaynak Tercihleri
1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor: Hasar ve değer kaybında yeni dönem
SONRAKİ HABER

Trafikte kurallar değişti!

 CHP'li İzmir Belediyesi'nde 200 milyon liralık yatırım çürümeye terk edildi
ÖNCEKİ HABER

Bu parkı hatırlayan var mı?
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler