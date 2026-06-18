İhanet takımına kaçacak yer yok: Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için yeni iade hamlesi

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kasteden ve 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yönetimi, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçarak farklı ülkelere sığınma arayışına girdi. Kalkışmanın yönetim ve beyin takımında yer alan isimler firari olarak 119 ülkede yaşamlarına devam ederken, Türkiye'nin bu ülkelere yaptığı 2 bin 947 iade başvurusundan 1060'ı sığınmacı statüsü, siyasi gerekçeler ve kötü muamele iddiaları öne sürülerek reddedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek , FETÖ'cülerin iadesi konusunda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden çalışma yapıldığını ve yeni talepler oluşturulduğunu belirtmişti.

Adalet Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 52 iade dosyasını güncelleyerek ilgili ülkelere gönderdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.) MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ Firarilerin peşini bırakmamakta kararlı olan Adalet Bakanlığı, iade engellemelerin önüne geçebilmek adına öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu. Söz konusu dosyalarda, terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri ve yeni tüm delilleriyle ortaya konuldu.

Türkiye kendi istihbarat gücüyle FETÖ'cüleri adım adım takip etti. Gizlenmek için sürekli yer değiştiren firarilerin yeni ülkeleri ve konumları tespit edilerek bulundukları son ülkelerden de iadeleri istendi. İade süreci yeniden başlatılan o 52 kritik isme ve haklarında hazırlanan dosyalara ulaşıldı.

KUMPASI BAŞLATTILAR



Bakanlığın iade listesinin en başında, Türkiye'nin adalet sistemini örgütsel çıkarlar doğrultusunda manipüle eden eski savcılar yer aldı. Ergenekon ve diğer kumpas davalarının sembol ismi olan Zekeriya Öz, 17-25 Aralık kumpas sürecinde Başsavcılığın talimatlarına aykırı hareket ederek bakanlar ve iş insanları hakkında hukuk dışı dinlemeler yaptıran Celal Kara, "Sözde Kudüs Ordusu" dosyası üzerinden bürokratları ve siyasetçileri hedef alan Cihan Kansız, yargı yapılanmasının üst düzey ismi olan ve özel yetkili savcılık makamını örgütün amaçları için kullanan Fikret Seçen, örgütün "Yargı İmamı" olarak adliye yapılanmasını koordine eden ve usulsüz soruşturmalarda doğrudan talimat alan Ahmet Can ile "Kozanlı Ömer" kod adlı örgütün

emniyet imamı Osman Hilmi Özdil iadesi istenenler arasında yer aldı.

Bu kategoride öne çıkan 4 ismin de yapılan fiziki ve dijital takip neticesinde ABD'de oldukları belirlendi.

Kategori İsim Suçlama/İddia Medya Ağı Tuncay Opçin Balyoz kumpasına dayanak oluşturan belgeleri TSK içindeki mensuplardan alarak servis etmekle suçlanıyor, ABD'ye firar etti. Medya Ağı Adem Yavuz Arslan Hrant Dink cinayetinde örgüt üyelerinin rolünü gizlemek için algı operasyonu yürütmekle suçlanıyor, ABD'ye kaçtı. Medya Ağı Emrullah Uslu Siyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlenmesi ve bu verilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi sürecinde kilit rol oynadı. Medya Ağı Muammer İhsan Kalkavan "Futbolda şike kumpası" soruşturmasının planlanması ve yürütülmesine doğrudan iştirak etti. Darbeyi Yönetenler Cevdet Türkyolu Örgüt elebaşının sekreteri ve mahrem yapılanma sorumlusu, ABD'den iadesi öncelikli taleplerden biri. Darbeyi Yönetenler Mustafa Özcan Örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans ağının bir numaralı ismi. Darbeyi Yönetenler Abdullah Aymaz Örgütün istişare heyeti üyesi ve eski "Avrupa İmamı", ABD'de tespit edildi. Darbeyi Yönetenler Şeref Ali Tekalan "Üniversiteler Sorumlusu" ve tayin heyeti üyesi, ABD'de bulunuyor. Darbeyi Yönetenler Ekrem Dumanlı Örgütün medya imamı ve topluma yönelik propaganda faaliyetlerinin tepe yöneticisi. Darbeyi Yönetenler Naci Tosun Kaynak Holding üzerinden mali yapılanmayı yöneten ve geçmişte Türkiye imamlığı yapmış isim. Darbeyi Yönetenler Ahmet Kara TSK, Emniyet ve MİT imamlarının bağlı olduğu, örgüt içindeki "ikinci adam" konumundaki şahıs. Darbeyi Yönetenler İsmail Büyükçelebi Elebaşının bizzat eğittiği, "Mollalar sorumlusu" ve istişare heyeti üyesi olarak faaliyet yürütüyor. Darbeyi Yönetenler Ahmet Kurucan Örgütün ideolojik yayılımından sorumlu "molla" ve lider adayları arasında gösteriliyor. Darbeyi Yönetenler Sait Aksoy TSK ve Milli Eğitim yapılanmasının başındaki isim, askeri okullara öğrenci alımını koordine etti.





