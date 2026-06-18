1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor: Hasar ve değer kaybında yeni dönem

Ağır hasarlı araçlarda sigorta tazminatı ödenebilmesi için 'trafikten çekilmiştir' kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.

Araç hasarı nedeniyle başvuru yapan hak sahipleri, aynı zamanda değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak ve bu değer kaybı atanacak sigorta eksperi tarafından hesaplanacak.

Trafik sigortasında 40 bin liranın altındaki hasarlarda sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper ataması isteği sistem üzerinden sıralı olarak yapılacak.

Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sigorta eksperleri sıralı bir şekilde atanacak ve araçtaki hasar ile değer kaybı aynı raporda değerlendirilecek.

1 Temmuz'dan itibaren, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni sistem ülke genelinde yürürlüğe giriyor.

Araç sahipleri dikkat! Kaza sonrası hasar ve değer kaybı süreçlerinde köklü değişiklikler içeren sistem hayata geçiyor. Bu kapsamda yapılan iki düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ilk düzenleme, 1 Nisan'da Bursa ve Ordu 'da pilot olarak uygulanmaya başlanmıştı. 1 Temmuz itibarıyla da ülke genelinde devreye alınacak. Bu yönetmeliğe göre; motorlu taşıt sigortalarında eksper atamaları Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı bir şekilde yapılacak. Kasko sigortası kapsamında ağır ya da tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işlemi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacak.

1 Temmuz'dan itibaren, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni sistem ülke genelinde yürürlüğe giriyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Trafik sigortasında 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işlemi yine sistem üzerinden sıralı olarak yapılacak.



AYNI RAPORDA OLACAK

Sistem "değer kaybı" tazminat süreçlerini de değiştiriyor. Araçta oluşan maddi hasarın tespiti ayrı, değer kaybı tazminatının tespiti ayrı yapılmayacak. Eksper, araçta oluşan hasarı tespit ederken aynı zamanda araçtaki değer kaybını da hesaplayacak, eksper raporuna tazminat tutarını ekleyecek.



İTİRAZ HAKKI VAR

Eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebilecek. İtiraz halinde, EKSİST üzerinden eksper ataması yapılacak.



AYRI BAŞVURUYA SON

SEDDK, araç sigortalarına ilişkin geçtiğimiz hafta da bir tebliğ yayımladı. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek tebliğe göre, araç hasarı nedeniyle başvuru yapan hak sahipleri, aynı zamanda değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Değer kaybı, atanacak sigorta eksperi tarafından aracın yaşı, modeli, kullanım durumu, hasar geçmişi ve ikinci el piyasa değeri dikkate alınarak hesaplanacak.