1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor: Hasar ve değer kaybında yeni dönem
Taşıt sigortalarında 1 Temmuz'dan itibaren iki önemli düzenleme yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, eksper atamaları EKSİST üzerinden sıralı şekilde yapılacak. Kaza sonrası hasar ve değer kaybı için ayrı başvuru gerekmeyecek. Parça değişiminde orijinal eşdeğer kullanımı da kurala bağlandı...
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- 1 Temmuz'dan itibaren, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni sistem ülke genelinde yürürlüğe giriyor.
- Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sigorta eksperleri sıralı bir şekilde atanacak ve araçtaki hasar ile değer kaybı aynı raporda değerlendirilecek.
- Trafik sigortasında 40 bin liranın altındaki hasarlarda sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper ataması isteği sistem üzerinden sıralı olarak yapılacak.
- Araç hasarı nedeniyle başvuru yapan hak sahipleri, aynı zamanda değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak ve bu değer kaybı atanacak sigorta eksperi tarafından hesaplanacak.
- Ağır hasarlı araçlarda sigorta tazminatı ödenebilmesi için 'trafikten çekilmiştir' kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.
Araç sahipleri dikkat! Kaza sonrası hasar ve değer kaybı süreçlerinde köklü değişiklikler içeren sistem hayata geçiyor. Bu kapsamda yapılan iki düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ilk düzenleme, 1 Nisan'da Bursa ve Ordu'da pilot olarak uygulanmaya başlanmıştı. 1 Temmuz itibarıyla da ülke genelinde devreye alınacak.
Bu yönetmeliğe göre; motorlu taşıt sigortalarında eksper atamaları Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı bir şekilde yapılacak. Kasko sigortası kapsamında ağır ya da tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işlemi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacak.
Trafik sigortasında 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işlemi yine sistem üzerinden sıralı olarak yapılacak.
AYNI RAPORDA OLACAK
Sistem "değer kaybı" tazminat süreçlerini de değiştiriyor. Araçta oluşan maddi hasarın tespiti ayrı, değer kaybı tazminatının tespiti ayrı yapılmayacak. Eksper, araçta oluşan hasarı tespit ederken aynı zamanda araçtaki değer kaybını da hesaplayacak, eksper raporuna tazminat tutarını ekleyecek.
İTİRAZ HAKKI VAR
Eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebilecek. İtiraz halinde, EKSİST üzerinden eksper ataması yapılacak.
AYRI BAŞVURUYA SON
SEDDK, araç sigortalarına ilişkin geçtiğimiz hafta da bir tebliğ yayımladı. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek tebliğe göre, araç hasarı nedeniyle başvuru yapan hak sahipleri, aynı zamanda değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Değer kaybı, atanacak sigorta eksperi tarafından aracın yaşı, modeli, kullanım durumu, hasar geçmişi ve ikinci el piyasa değeri dikkate alınarak hesaplanacak.
PARÇA ONAYI ŞART
Tebliğle araç onarımlarında hangi durumda orijinal, hangi durumda eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça kullanılacağı ayrıntılı şekilde düzenlendi. Buna göre hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle orijinal parça ile değiştirilmesi gerekecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek.
BELGE İBRAZI GEREKECEK
Ağır hasarlı olduğu eksper raporuyla belirlenen araçlarda, sigorta şirketinin tazminat ödeyebilmesi için aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.
KAÇAN SÜRÜCÜYE RÜCU İMKANI
Tebliğde, sigorta şirketlerinin sigortalıya rücu edebileceği durumlar da yeniden düzenlendi. Buna göre, sürücünün can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaşması veya yaralıların tedavisi için sağlık kuruluşuna gitmesi gibi zorunlu durumlar dışında, kaza yerini terk etmesi ya da kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesini engellemesi halinde sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı sigortalıdan talep edebilecek.
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