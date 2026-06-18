CHP'li İzmir Belediyesi'nde 200 milyon liralık yatırım çürümeye terk edildi

Projenin tamamlanmaması ve atıl durumda bırakılması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, projenin tamamlanmadığını ve atıl durumda olduğunu belirtti.

Projenin değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak belirtiliyor ve şu anda şantiye olarak kalmış durumda.