Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyarlık organize usulsüzlük: 45 gözaltı kararı

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

USULSÜZLÜK İDDİALARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN: 45 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.