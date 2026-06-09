Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyarlık organize usulsüzlük: 45 gözaltı kararı
İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerine yönelik yürütülen soruşturmada, kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, belirli firmalara menfaat sağlandığı ve yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aralarında eski üniversite yöneticilerinin de bulunduğu isimler hakkında işlem başlatıldı.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL kamu zararının oluştuğu tespit edildi.
- İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Gözaltına alınanlar arasında eski Ege Üniversitesi Başhekimi Devrim B. ve eski Genel Sekreter Muhterem A. bulunuyor.
- Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şu şekilde:
- Kamu ihalelerinde usulsüzlük yapmak,
- Doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapmak,
- Belirli firmalara menfaat sağlamak,
- Kamu zararına neden olmak,
- Kamu görevlileri ve firma temsilcilerinin örgütlü şekilde hareket etmesi,
- İhale süreçlerinde rekabet koşullarını ortadan kaldırmak,
- Kamu kaynaklarını belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanmak,
- 3 milyar 100 milyon TL kamu zararına yol açmak.
USULSÜZLÜK İDDİALARI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI BASKIN: 45 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
ORGANİZE USULSÜZLÜK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.
Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları, ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi.
3 MİLYAR 100 MİLYONLUK ZARAR
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; Sayıştay raporlarında da tespit edildiği üzere Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararının oluştuğu değerlendirildiği belirtildi.
ŞÜPHELİLERDEN 44'Ü GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında yakalama kararı üzerine bu sabah İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.
Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Ayrıca operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.
ESKİ BAŞHEKİM DE GÖZALTINDA
Ege Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski Ege Üniversitesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın da olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.