Silifke'deki saldırıya soruşturma: 3 şüpheli tutuklandı! Bakan Gürlek hanutçuluk yapanları uyardı: "Müsamaha gösterilmeyecektir"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında üç şüphelinin tutuklandığını bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- Soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehdit ve zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletmelerin adli makamların takibinde olduğunu belirtti.
- Adalet Bakanlığı, turizm bölgelerindeki huzur ve güvenlik konusunda tavizsiz tutum sergileyeceğini vurguladı.
- Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hukuki süreçlerin takipçisi olacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Silifke'de bir kişiyi sopa ve cam şişeyle yaralayan 3 şahıs tutuklandı
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında üç şüphelinin tutuklandığını bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.
Sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yapan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile "hanutçuluk" faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.
Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız.
SİLİFKİ'DE TURİSTE SALDIRI
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, 16 Haziran öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı. Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bakan Gürlek'in tutuklandığını açıkladığı isimlerin bilgileri ortaya çıktı. Buna göre, turiste saldıran Hasan Sakar, Gökhan Güven ve Adil Metehan Hacıboncuk, "Silahla Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. ve devamı maddeleri uyarınca karar verildiği ifade edildi.