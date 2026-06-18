Silifke'deki saldırıya soruşturma: 3 şüpheli tutuklandı! Bakan Gürlek hanutçuluk yapanları uyardı: "Müsamaha gösterilmeyecektir"

Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehdit ve zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletmelerin adli makamların takibinde olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Haberin görselleri sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)



Sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yapan Gürlek şu ifadeleri kullandı:



Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile "hanutçuluk" faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.