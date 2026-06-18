Bolu'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti: 4 gözaltı
Bolu'nun Mengen ilçesinde Ocak ayında faaliyetleri durdurulan özel maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Muhammet Özkul hayatını kaybetti. Özkul'un cenazesine ulaşmak için ekiplerin çalışması 26 saati aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi ve işçi Muhammet Özkul hayatını kaybetti.
- Maden ocağının faaliyetleri denetimler sonucu yetersiz bulunarak 22 Ocak 2025 tarihinde durdurulmuş ve mühürlenmişti.
- Göçük sırasında ocakta 3 personelin genel kontrol amacıyla bulunduğu öğrenildi.
- Göçük sırasında maden ocağında yangın çıktı ve yoğun duman nedeniyle arama çalışmaları kesintiye uğradı.
- Olayla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde 1 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının denetimlerde yetersiz bulunarak yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı. 3 personelin ise ocağa genel kontrol amacıyla girdikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
MADENDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
1 MADEN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay, 17 Haziran sabah saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki Yanar Elmas Madencilik işletmesine ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞMAYA ÇALIŞILIYOR
Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda Özkul'un cansız bedenine ulaşmak için başlatılan çalışmalar esnasında maden ocağında yangın meydana geldi. İçeride oluşan yoğun duman nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçleşirken, arama çalışmalarına ara verilerek, hızla duman tahliye işlemleri başlatıldı.
Tahliye işlemleri sonrası Özkul'un cenazesini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Göçüğün meydana geldiği maden ocağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: FAALİYETLER OCAK AYINDA DURDURULDU
Bolu Valiliği, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 08.32'de, ilimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Meydana gelen olayda bir işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi alınmış olup, ihbarın alınmasının ardından olay yerine AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları, Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir" denildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İşçi Muhammed Özkul'un cenazesine ulaşmak için ekiplerin çalışması 26 saati aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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