Son dakika: ABD'deki Halkbank davası 9 yıl sonra düştü! Hukukun ve diplomasinin zaferi | FETÖ'nün bir kumpası daha çöktü

Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görülen ceza davasının mahkeme kararıyla düşürüldüğünü ve böylece banka hakkında ABD'de yıllardır devam eden yargı sürecinin kesin olarak sona erdiğini bildirdi.



Banka, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.



KAP AÇIKLAMASI GELDİ



Halkbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır.



Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız"



HALKBANK HİSSELERİ YÜKSELDİ



Davanın düşmesi ile birlikte Halkbank hisseleri %8 yükseldi.







DAVA İRAN YAPTIRIMLARI İDDİASINA DAYANIYORDU ABD'de açılan dava, 2010-2016 yılları arasında İran'ın petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirlerin ABD yaptırımları delinerek uluslararası finans sistemine sokulduğu iddiasına dayanıyordu.



ABD'li savcılar, Türkiye'nin kamu bankalarından Halkbank'ın bu süreçte rol oynadığını ileri sürmüştü.



Türkiye tarafı ise söz konusu işlemlerin Türkiye ile İran arasındaki ticari faaliyetlerin bir parçası olduğunu, ABD'nin Türkiye'deki işlemler üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını ve ABD yaptırımlarının Birleşmiş Milletler yaptırımı olmadığını savunmuştu.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank davası için "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" demişti.



Dava FETÖ'cülerin ABD mahkemelerine sunduğu sahte delillerle açılmıştı.



Böylelikle FETÖ'nün Halkbank kumpası çöktü.









Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel