Türk müzisyen Su Yavuz Berklee'de tarih yazdı: Instrumental Performance ödülü sahibi oldu

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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Türk müzisyen Su Yavuz, ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülünü kazanan Su Yavuz, "Hayatımın en heyecanlı anlarından birini yaşadım" dedi. Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti. Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monet'in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi.Yavuz, Berklee College of Music'te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesi ile 18 Haziran'da 9'uncu Antalya'da sahne alacak.