Tehlikeyi onlar da gördüler ama o okulları kapatacak kapasiteleri de yoktu. Çünkü zaten eğitim arzı sıkıntılı. Bir okulun kapanması diyelim ki 300-500 çocuğun daha okul sistemi dışına çıkması anlamına gelebilirdi. Bazı ülkeler için bu bizim Türkiye'deki şartlarla idrak edemeyeceğimiz kadar büyük sorun olabilir. Dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı olarak biz bu okulları devralıp, rehabilite edip, ciddi, ayakları yere basan, bir eğitim felsefesi olan eğitim kurumları haline getirmeye gayret ettik. Burada da çok büyük başarı elde ettik.En son Kırgızistan'daki bütün FETÖ iltisaklı okullar, Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Sistemde 17 bin öğrenci vardı. Bugün öğrenci sayısı 20 bini geçti ki Kırgızistan, FETÖ iltisaklı grupların çok özel önem verdikleri bir ülkeydi.Orada da bütün bu sürecin sorunsuz, öğrencilerin hiçbir zarar görmemelerinin sağlanmasıyla ve velilerin kalpleri rahatlatılarak devam etmesi Türkiye Maarif Vakfının 10 yıl boyunca edindiği birikimin sahadaki kabiliyetini de son derece artırdığını gösteren güzel bir örnek oldu.

Kırgızistan'daki tüm FETÖ iltisaklı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi ve öğrenci sayısı 17 binden 20 bine yükseldi.

"DÜNYADA BÜYÜK TEVECCÜH GÖREN BİR KURUM"

Vakfın, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesindeki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdil, dünyada eğitim alanında yeni bir ses yükselmesi, bu modelin yaygınlaşması için çalıştıklarının altını çizdi.

Özdil, insanların kendilerine en kıymetli varlıkları olan çocuklarını emanet ettiklerini vurgulayarak, "Diyorsunuz ki 'Sizin ülkenizin geleceğini bu okullarda yetişen çocuklar eline alacak."Bunun bir güven inşasıyla olması gerekir. Oralarda harcadığımız emeğe de hiç yanmıyoruz. Ne gerekiyorsa, nasıl ikna etmemiz gerekiyorsa, kendimizi nasıl ifade etmemiz gerekiyorsa, sabırla, ilmek ilmek örerek çalışıyoruz. Türkiye Maarif Vakfı, bugün dünyada büyük teveccüh gören bir kurum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okulumuz, bekleme listesi var önünde, orada da insanlar çocuklarını Türkiye Maarif Vakfı okullarına vermek istiyor. Avustralya'da da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Afrika ülkelerinde de aynı şekilde." diye konuştu.

"OKULA GİRDİĞİMİZDE NE FİZİKİ ŞARTLAR NE MÜFREDAT AÇISINDAN HİÇBİR ÇERÇEVE OLMADIĞINI GÖRDÜK"

FETÖ iltisaklı okulların kendilerine "çok başarılı" algısını oturtmaya çalıştığını ama okullara girdikten sonra bunun tam tersi bir tabloyla karşılaştıklarını anlatan Özdil, şunları kaydetti: