Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robot CANİKMAN öğrencilerle buluştu
Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'da lise öğrencileriyle bir araya gelerek teknoloji üzerine sohbet etti. Canik Belediyesinde göreve başlayan robot, yaz tatilinde de bilim ve keşif kamplarında gençlerle buluşmaya devam edecek.
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- Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'da İlkadım Emine Ahmet Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
- CANİKMAN, öğrencilerin bilim ve teknoloji sorularını yanıtladı ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerine başarı dileğinde bulundu.
- Robot, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek yaz tatili eğitim programlarında atölye çalışmaları ve laboratuvar etkinliklerinde yer alacak.
- CANİKMAN, haziran ve temmuz aylarında 'Hayallerine Sınır Yok: Sanatla Üret Gücünü Keşfet' ve 'Enerji Avcıları Bir Sürdürülebilirlik Hikayesi' projelerinde görev yapacak.
- Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık kazanması için CANİKMAN'ı buluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.
Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'da lise öğrencileriyle bir araya geldi. AA'nın haberine göre, Canik Belediyesinde göreve başlayan robot, öğrencilerin bilim ve teknolojiye dair sorularını yanıtladı.
CANİKMAN OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ
CANİKMAN, İlkadım Emine Ahmet Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Okul bahçesindeki buluşmada robota milli takım forması giydirildi.
Öğrenciler, etkinlikte CANİKMAN'a bilim, teknoloji ve yenilikçi uygulamalar hakkında sorular yöneltti. Robot da öğrencilerle sohbet ederek merak edilen başlıklara yanıt verdi.
YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ
Etkinlikte dikkat çeken anlardan biri de YKS mesajı oldu. CANİKMAN, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek 12. sınıf öğrencilerine başarı dileğinde bulundu.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti. Sandıkçı, CANİKMAN'ı gençlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
YAZ TATİLİNDE DE ATÖLYELERDE OLACAK
CANİKMAN'ın görevi yalnızca okul buluşmalarıyla sınırlı kalmayacak. Robot, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek yaz tatili eğitim programlarında da yer alacak.
Belediyenin aktardığı bilgilere göre CANİKMAN, gençlere farklı alanlarda eşlik edecek:
- Atölye çalışmaları
- Keşif alanları
- Laboratuvar etkinlikleri
- Bilim ve teknoloji söyleşileri
- Deney ve gözlem çalışmaları
İKİ PROJEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK
CANİKMAN, haziran ve temmuz aylarında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek eğitim projelerinde de öğrencilerle bir araya gelecek.
Robotun yer alacağı projeler şöyle açıklandı:
- Hayallerine Sınır Yok: Sanatla Üret Gücünü Keşfet
- Enerji Avcıları Bir Sürdürülebilirlik Hikayesi
Sandıkçı, CANİKMAN'ın görev sürecinin CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu ile başladığını belirtti. İlçede yürütülen bilim ve teknoloji çalışmalarına ilginin gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarında sürdüğü ifade edildi.
ÖNCEDEN MECLİS TOPLANTISINA DA KATILMIŞTI
CANİKMAN, öğrencilerle buluşmadan önce Canik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Açılış Toplantısı'na da katılmıştı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında yapılan toplantıyı takip eden robot, meclis üyelerinin sorularını yanıtlamış ve ilçede yürütülen bilim, teknoloji ve eğitim çalışmalarının simge isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı.