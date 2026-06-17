Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robot CANİKMAN öğrencilerle buluştu

YAZ TATİLİNDE DE ATÖLYELERDE OLACAK

CANİKMAN'ın görevi yalnızca okul buluşmalarıyla sınırlı kalmayacak. Robot, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek yaz tatili eğitim programlarında da yer alacak.

Belediyenin aktardığı bilgilere göre CANİKMAN, gençlere farklı alanlarda eşlik edecek:

Atölye çalışmaları

Keşif alanları

Laboratuvar etkinlikleri

Bilim ve teknoloji söyleşileri

Deney ve gözlem çalışmaları

İKİ PROJEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK

CANİKMAN, haziran ve temmuz aylarında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek eğitim projelerinde de öğrencilerle bir araya gelecek.

Robotun yer alacağı projeler şöyle açıklandı:

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Sandıkçı, CANİKMAN'ın görev sürecinin CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu ile başladığını belirtti. İlçede yürütülen bilim ve teknoloji çalışmalarına ilginin gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarında sürdüğü ifade edildi.