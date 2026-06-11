9 yıllık düğüm çözülüyor! Halkbank davasında son viraj: Ortak dilekçe mahkemeye sunuldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile birlikte 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne ceza davasının düşürülmesi için ortak dilekçe sundu.

Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamında hazırlanan Uyum Raporu, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'ne teslim edildi.

Mahkemenin ortak talebi kabul etmesi halinde 2019 yılından bu yana devam eden ceza davası sona erecek.

Dava, 2010-2016 yılları arasında İran'ın petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirlerin ABD yaptırımları delinerek uluslararası finans sistemine sokulduğu iddiasına dayanıyordu.

Türkiye, söz konusu işlemlerin Türkiye ile İran arasındaki ticari faaliyetlerin bir parçası olduğunu ve ABD'nin yargı yetkisi bulunmadığını savunmuştu.

ABD'de yıllardır devam eden ceza davasına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyuran Halkbank, davanın düşürülmesi için gerekli sürecin tamamlandığını açıkladı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, uzlaşma anlaşması kapsamında hazırlanması gereken uyum raporunun ilgili ABD kurumlarına teslim edildiğini ve davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Halkbank’ın ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasında kritik bir aşamaya geçildi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) UYUM RAPORU ABD MAKAMLARINA TESLİM EDİLDİ KAP açıklamasına göre, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında imzalanan ve 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA - Deferred Prosecution Agreement) kapsamında hazırlanması gereken Uyum Raporu, uzman kuruluş tarafından tamamlandı. Raporda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından belge, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'ne (OFAC) süresi içinde teslim edildi.