CHP’de ‘sen kovamazsın ben giderim’ istifası | Nimet Özdemir bıraktı
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden ayrıldı. Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı öncesi istifa eden Nimet Özdemir, Ekim 2024’te İYİ Parti’den ayrılarak CHP’ye geçmişti. Özdemir’in istifasıyla CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 137’ye geriledi.
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- İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle CHP üyeliğinden istifa etti.
- Özdemir, Ekim 2024'te İYİ Parti'den CHP'ye transfer olmuş ve Genel Başkan Özgür Özel ekibine destek vermişti.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine yakınlığıyla bilinen Özdemir, daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tepki çeken bir eylemde yer almıştı.
- Milletvekilinin istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 137'ye düştü.
- Özdemir'in profili TBMM resmi internet sitesinde bağımsız milletvekili olarak güncellendi.
CHP'de MYK öncesi vekil istifası yaşandı. Siyasete 2023 seçimlerinde İYİ Parti saflarından giren İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, kısa süren CHP macerasını noktaladı.
Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti.
TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçesinde Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
ROZETİNİ ÖZEL TAKMIŞTI
Ekim 2024 tarihinde İYİ Parti saflarından ayrılarak ana muhalefet partisine katılan Özdemir, Özgür Özel ekibine verdiği destekle biliniyordu.
Transfer döneminde rozeti bizzat Özel tarafından takılan ismin aylar sonra gemiyi terk etti.
İMAMOĞLU'CU
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi CHP'den istifa eden Özdemir, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu cephesine yakınlığıyla tanınıyordu.
Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine izinsiz şekilde "Free İmamoğlu" yazılı pankart asan isimler arasında yer alıyordu.
137'YE GERİLEDİ
Ayrılık kararının ardından TBMM resmi internet sitesindeki kayıtlar güncellendi. Özdemir "bağımsız milletvekili" statüsüne geçirildi.
CHP cephesinin Meclis çatısı altındaki sandalye sayısı 137'ye düştü.