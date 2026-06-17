Yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" giriş yaptı İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Saipem 7000, İstanbul Boğazı'nda (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

TARİHİ GEÇİŞTE BİR İLK



Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik ediyor.