Bakan Fidan Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Taraflar diplomatik sürecin seyri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla planlanan tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, bugün iki mevkidaşıyla ayrı ayrı telefonda görüştü.

GÜNDEMDE İRAN-ABD SÜRECİ VARDI

Görüşmelerde, İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla yapılması planlanan tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi.

Taraflar, diplomatik sürecin seyri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, müzakerelere ilişkin son durum da ele alındı.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel