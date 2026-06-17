Bakan Fidan Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yürütülen diplomatik süreç ve planlanan müzakereler ele alındı.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Görüşmelerde İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla planlanan tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi.
- Taraflar diplomatik sürecin seyri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, bugün iki mevkidaşıyla ayrı ayrı telefonda görüştü.
GÜNDEMDE İRAN-ABD SÜRECİ VARDI
Görüşmelerde, İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla yapılması planlanan tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi.
Taraflar, diplomatik sürecin seyri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, müzakerelere ilişkin son durum da ele alındı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel