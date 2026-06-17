Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

İş adamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Tatlıcı, evinde uyuşturucu partisi düzenlediği yönündeki iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmedi.

5 YILDAN 10 YILA KADAR CEZA TALEBİ Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Tutukluluk hali sürecek.

"UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLEYEN BİRİ DEĞİLİM"

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Şeyhmus Tatlıcı ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Tatlıcı, iddianamede adı geçen Leyna isimli kişiyi tanımadığını belirterek, "Böyle bir arkadaşım dahi yok. Ben evimde uyuşturucu partisi düzenleyen biri değilim" dedi.

TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumu nedeniyle Tatlıcı'nın tutukluluğun devamını karar verdi. Mahkeme ayrıca Lerna Elmas'ın tanık olarak dinlenmesi hükmetti.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel