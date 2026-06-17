Uyuşturucu soruşturmasında yargılanan Şeyhmus Tatlıcı hakim karşısına çıktı: Tutukluluk halinin devamına karar verildi
İstanbul'da ünlü isimlerin de adının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı hakim karşısına çıktı. Hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Tatlıcı, evinde uyuşturucu partisi düzenlediği iddialarını reddederek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçun niteliğini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verirken, Lerna Elmas'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti.
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- İş adamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da ünlülerin de adının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında 6 Şubat 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Tatlıcı hakkında uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
- İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tatlıcı, evinde uyuşturucu partisi düzenlediği iddialarını reddetti.
- Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumu nedeniyle Tatlıcı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
- Mahkeme, Lerna Elmas'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti.
İstanbul'da ünlü isimlerin de adının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, hakim karşısına çıktı.
MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Tatlıcı, evinde uyuşturucu partisi düzenlediği yönündeki iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmedi.
İş adamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.
5 YILDAN 10 YILA KADAR CEZA TALEBİ
Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
"UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLEYEN BİRİ DEĞİLİM"
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Şeyhmus Tatlıcı ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Tatlıcı, iddianamede adı geçen Leyna isimli kişiyi tanımadığını belirterek, "Böyle bir arkadaşım dahi yok. Ben evimde uyuşturucu partisi düzenleyen biri değilim" dedi.
TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK
Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumu nedeniyle Tatlıcı'nın tutukluluğun devamını karar verdi. Mahkeme ayrıca Lerna Elmas'ın tanık olarak dinlenmesi hükmetti.