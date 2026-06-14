

MARMARA'YA KOMŞU BELEDİYELERE EYLEM PLANI UYARISI

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin ekosisteminin korunması için bölge belediyelerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı:

Denizler ve okyanuslar bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bunlar yutak alanlarımız. Yani zararlı gazların, emisyonların yutulduğu alanlar. O yüzden de Marmara'yı önemsiyoruz. Marmara'daki bütün belediyeleri de sorumluluk almaya davet ediyoruz. Nasıl biz burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte vermiş olduğumuz taahhütleri bir bir yerine getiriyorsak, diğer belediyeler de aynı şekilde atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, düzenli depolama sahalarının hayata geçirilmesi ve burada atık su arıtma tesisiyle denize deşarjı artık ileri biyolojik tesislerle yapmak durumunda. İcraatla yapacağız. Sözle değil, eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı da hayata geçirmek bizlerin vazifesi. Yapmamız gereken bir iş. Dolayısıyla tüm belediyeleri de o gün imza attıkları sorumluluklarını yerine getirmeye buradan bir kez daha davet ediyorum