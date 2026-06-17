Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!
İstanbul’un kuzey-güney ulaşım aksında kritik bir halka daha tamamlandı. Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor. Yeni hatla birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk süresi 30 dakikaya inecek.
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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminin 19 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.
- 21,75 kilometrelik hatta İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon hizmete girecek.
- Yeni hat Marmaray ve İstanbul'daki 4 farklı metro hattıyla entegrasyon sağlayarak raylı sistem ağını güçlendirecek.
- Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, 21,75 kilometrelik hattın 19 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını duyurdu.
5 YENİ İSTASYON HİZMETE GİRİYOR
Bakan Uraloğlu, tamamlanan bölüm kapsamında Halkalı ile Arnavutköy arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarının yolcuların kullanımına açılacağını belirtti.
Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin iki etap halinde planlandığını hatırlatan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin daha önce aşamalı olarak devreye alındığını söyledi.
METRO AĞINDA GÜÇLÜ ENTEGRASYON
Yeni hattın devreye girmesiyle İstanbul'un raylı sistem ağındaki bağlantılar da güçlenecek. Buna göre;
- İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metro Hattı,
- Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı,
- Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metro Hattı,
- Halkalı Stadı İstasyonu'nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı ile entegrasyon sağlanacak.
- Halkalı İstasyonu ise Marmaray ile bağlantı noktası olacak.
HAVALİMANINA 30 DAKİKADA ULAŞIM
Bakan Uraloğlu, sağlanacak entegrasyonlarla birlikte İstanbul'un farklı noktalarından havalimanına erişimin kolaylaşacağını belirterek, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı. Böylece İstanbul'un batısındaki yerleşim bölgeleri ile havalimanı arasındaki ulaşım süresi önemli ölçüde kısalacak.