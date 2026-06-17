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Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!

İstanbul’un kuzey-güney ulaşım aksında kritik bir halka daha tamamlandı. Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor. Yeni hatla birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk süresi 30 dakikaya inecek.

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Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!
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  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminin 19 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.
  • 21,75 kilometrelik hatta İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon hizmete girecek.
  • Yeni hat Marmaray ve İstanbul'daki 4 farklı metro hattıyla entegrasyon sağlayarak raylı sistem ağını güçlendirecek.
  • Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, 21,75 kilometrelik hattın 19 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını duyurdu.

Video Oynatma İkonu Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor!

Halkalı-Arnavutköy hattı açılıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Halkalı-Arnavutköy hattı açılıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

5 YENİ İSTASYON HİZMETE GİRİYOR

Bakan Uraloğlu, tamamlanan bölüm kapsamında Halkalı ile Arnavutköy arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarının yolcuların kullanımına açılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!-3

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin iki etap halinde planlandığını hatırlatan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin daha önce aşamalı olarak devreye alındığını söyledi.

Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!-4

METRO AĞINDA GÜÇLÜ ENTEGRASYON

Yeni hattın devreye girmesiyle İstanbul'un raylı sistem ağındaki bağlantılar da güçlenecek. Buna göre;

  • İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metro Hattı,
  • Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı,
  • Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metro Hattı,
  • Halkalı Stadı İstasyonu'nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı ile entegrasyon sağlanacak.
  • Halkalı İstasyonu ise Marmaray ile bağlantı noktası olacak.

Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!-5

HAVALİMANINA 30 DAKİKADA ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, sağlanacak entegrasyonlarla birlikte İstanbul'un farklı noktalarından havalimanına erişimin kolaylaşacağını belirterek, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı. Böylece İstanbul'un batısındaki yerleşim bölgeleri ile havalimanı arasındaki ulaşım süresi önemli ölçüde kısalacak.

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Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!-7 Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!-8 Başkan Erdoğan hizmete alacak! İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı açılışa hazır!-9
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