Zeybek itirafı: İmamoğlu’nu zindana CHP’liler tıktı | Seccadeye basmak projeydi | Alevileri kızdıracak Çorum sözleri

Zeybek, " Çok sayıdaki gazetecinin, siyasetçinin ya da bu sürece dahil olan kişilerin açıklamalarından başından beri bu arka kapı diplomasisinin götürüldüğünü anlıyoruz ." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk savaşları ve hizipleşme, Parti Meclisi Üyesi Gökan Zeybek'in katıldığı yayındaki itiraflarla yeni boyut kazandı. Fondaş Medyascope'un Youtube kanalına konuşan Zeybek, yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun bizzat CHP'lilerin temin ettiği bilgi ve belgelerle tutuklandığını kabul etti.

'SECCADEYE BASMASI PROJEYDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı eski defterleri açan Zeybek, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde infiale yol açan seccadeye ayakkabıyla basma skandalını yeniden gündeme taşıdı.

O dönem parti yönetimi tarafından normalleştirilmeye çalışılan saygısızlığın aslında bilerek yapıldığını ima eden Zeybek, "Kılıçdaroğlu'na seccadeye ayakkabıyla bastırma ve bunu servis etme bir projeydi. Bundna daha olumsuz bir servis yapılamaz. Böyle bir tane değil. Her seçimde buna benzer o kadar stratejik yapıldı ki…" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde İstanbul Platformunun düzenlediği iftar programına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP milletvekili aday adayları ile görüşmesinde seccadeye ayakkabıyla basmıştı.

ÇORUM İÇİN TEHLİKELİ SÖZLER: KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE ÖFKE VE KİN

Parti içindeki kutuplaşmanın ulaştığı tehlikeli boyutu 1980 yılındaki Çorum olaylarını hatırlatıcı ifadelerle anlatan Zeybek, Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik öfke ve kin beslendiğini öne sürdü.

Çorum şehrine özellikle vurgu yaparak Alevileri kızdıracak söylemlerde bulunan Zeybek, şunları söyledi:

"Dediler ki, 'Çorum'da Alevi Bektaşi derneklerinin bir etkinliği var, saat 16'da başka siyasi partilerin genel başkanları da katılacak siz de katılabilir misiniz?' Oraya vardığımızda gördüğüm manzara, herhalde 7-8 bin kişi vardı. Balkonlar, bütün merdivenler, meydan her yer tıkabasa doluydu. Çorum önemlidir. Çorum siyaseti açısından da çok önemlidir. Orada Sayın Özgür Özel'e gösterilen sevgi olağanüstüydü ama sevginin yanında butlancılara karşı gösterilen tepki bir protestonun ötesine geçerek kin ve öfkeye dönüşmüştü."

Gökan Zeybek ile Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: Depo Photos)

ÇORUM'DA NE OLMUŞTU Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde yaşanan sağ-sol çatışmaları sürecinde Çorum'da tehlikeli gerginlik yaşanmış ve 29 Mayıs ile Temmuz 1980 tarihleri arasında kanlı olaylar meydana gelmişti. Çorum olaylarında çoğunluğu Alevi olan 57 vatandaş can vermiş yüzlercesi yaralanmıştı. Gökan Zeybek'in "Çorum" vurgusuyla Kılıçdaroğlu yanlılarına yönelik "öfke ve kin" ifadesinin bölgedeki hassas dengeyi kaşıyıcı nitelikte tehlikeli olduğu değerlendiriliyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel