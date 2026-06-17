Dışişleri’nden AP raporuna sert tepki: Mesnetsiz ithamları reddediyoruz

KASITLI SİYASİ GÜNDEM VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı, raporun bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtan bir yaklaşımla hazırlandığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, raporun mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı belirtildi.

Bakanlık, bu yaklaşımın terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağladığını vurguladı.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan uzak olduğu ifade edildi.

ADALET BAKANI'NA YÖNELİK İTHAMLARA RET

Dışişleri Bakanlığı, raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin çarpıtıldığını belirtti. Açıklamada, Adalet Bakanı'nın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasının kesin bir dille reddedildiği kaydedildi.

Bakanlık, "Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK YARGISI MÜDAHALEYE AÇIK DEĞİLDİR

Açıklamada, Türk yargısının devletin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Türk yargısının hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık olmadığını bildirdi. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan girişimlerin kabul edilemeyeceği belirtildi. Bakanlık, bu tür girişimlerin yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çeliştiğine dikkat çekti.

AP'YE YAPICI YAKLAŞIM ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine zarar verecek yaklaşımlar yerine yapıcı bir tutum benimsemesini beklediklerini bildirdi. Açıklamada, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ilerletilmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, AP'nin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yapıcı bir zeminde gelişmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel