Bolu'da maden ocağında göçük: 2 işçi kurtuldu 1 işçi hayatını kaybetti
Bolu’nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Muhammet Özkul hayatını kaybetti. Olayın ardından valilikten yapılan açıklamada, maden ocağının faaliyetlerinin yaklaşık 5 ay önce durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.
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- Bolu'nun Mengen ilçesinde Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.
- Göçük sonucu bir maden işçisi olan Muhammet Özkul hayatını kaybetti.
- Maden ocağı, 22 Ocak 2026 tarihinde denetimler sonucunda faaliyetleri durdurulan ruhsatlı bir işletme.
- Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde 1 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının denetimlerde yetersiz bulunarak yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı. 3 personelin ise ocağa genel kontrol amacıyla girdikleri öğrenildi.
MADENDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
1 MADEN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki Yanar Elmas Madencilik işletmesine ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞMAYA ÇALIŞILIYOR
Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda Özkul'un cansız bedenine ulaşmak için başlatılan çalışmalar esnasında maden ocağında yangın meydana geldi. İçeride oluşan yoğun duman nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçleşirken, arama çalışmalarına ara verilerek, hızla duman tahliye işlemleri başlatıldı.
Tahliye işlemleri sonrası Özkul'un cenazesini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Göçüğün meydana geldiği maden ocağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: FAALİYETLER OCAK AYINDA DURDURULDU
Bolu Valiliği, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 08.32'de, ilimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Meydana gelen olayda bir işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi alınmış olup, ihbarın alınmasının ardından olay yerine AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları, Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir" denildi.
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