Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine polis, sağlık, AFAD, Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma timleri sevk edildi.

Göçük sırasında 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken 1 işçi toprak altında mahsur kaldı.

Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Bolu Mengen'de maden ocağında göçük