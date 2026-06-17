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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Bolu’nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İki işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp işçi Muhammet Özkul'u bulmak için AFAD ve JAK ekiplerinin de katıldığı geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
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  • Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında göçük meydana geldi.
  • Göçük sırasında 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken 1 işçi toprak altında mahsur kaldı.
  • Olay yerine polis, sağlık, AFAD, Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma timleri sevk edildi.
  • Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

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Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. (Fotoğraflar AA, İHA'dan alınmıştır)Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. (Fotoğraflar AA, İHA'dan alınmıştır)

İKİ İŞÇİ KURTULDU, BİR İŞÇİ MAHSUR KALDI

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen İşçi Muhammet Özkul için çalışma başlatıldı.

Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı-3

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı-4

Göçük altındaki Özkul'u kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı-6 Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı-7 Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı-8
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