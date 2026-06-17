Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
Bolu’nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İki işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp işçi Muhammet Özkul'u bulmak için AFAD ve JAK ekiplerinin de katıldığı geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
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- Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında göçük meydana geldi.
- Göçük sırasında 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken 1 işçi toprak altında mahsur kaldı.
- Olay yerine polis, sağlık, AFAD, Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma timleri sevk edildi.
- Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
İKİ İŞÇİ KURTULDU, BİR İŞÇİ MAHSUR KALDI
Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen İşçi Muhammet Özkul için çalışma başlatıldı.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.
Göçük altındaki Özkul'u kurtarma çalışmaları sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel