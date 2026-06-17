İtalya'dan Baykar ve Leonardo ortaklığına onay! Girişim LBA Systems adıyla kurulacak: Hükümet Altın Güç yetkisini kullandı

Il Messaggero gazetesindeki haberde de İtalyan hükümetinin Leonardo ile Baykar arasında İHA üretimi için ortak girişime yeşil ışık yakıldığı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu dün, sahip olduğu özel güçleri bazı kurallar ve şartlar eşliğinde kullanarak, 'yeni nesil uzaktan komutalı hava sistemleri' üretmek üzere yüzde 50'sine Leonardo yüzde 50'sine de Türk şirket Baykar'ın sahip olacağı ortak bir girişim oluşturulması için onay verdi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi.

Baykar TB2

Gazetenin haberinde, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, yeşil ışık yakılması için ısrar ettiği ifade edilirken, hükümetin "Altın Güç" yetkisiyle bazı sınırlamalar getirdiği ve bunların arasında, "ulusal stratejik çıkarların" korunması ve tedarik zincirinin devamlılığı için üretilen İHA'ların sadece NATO ve AB politikalarıyla "aynı çizgide" ülkelere yönlendirilmesi zorunluluğu bulunduğu kaydedildi.

Leonardo ve Baykar'ın "LBA Systems" isimli ortak şirketi, Mart 2025'te duyurulmuş ve Haziran 2025'te de anlaşma imzalanmıştı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel