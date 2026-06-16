Berat Albayrak'ı hedef alan "128 milyar dolar" yalanının perde arkası! Londra tezgahı: Ava giderken avlananların kuyruk acısı

Anayasa Mahkemesi CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldığı "128 milyar dolar nerede?" yalanının hiçbir resmi veri ve somut delile dayanmadığı kararı verdi. AYM'nin kararı sonrası muhalefet cephesinden herhangi bir özür ve utanç açıklaması yapılmazken Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, o tarihlerde Londra merkezli yaşanan kirli operasyonun perde arkasını köşesine taşıdı.

İşte Müderrisoğlu'nun 16 Haziran tarihli yazısı: Anayasa Mahkemesi (AYM), 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan "128 milyar dolar" içerikli video ile ilgili tarihe kritik bir not düştü. Eleştiri sınırları aşılarak doğrudan "kişilik haklarına saldırı ve mesnetsiz suç isnadı" nedeniyle Albayrak'a. 40 bin liralık manevi tazminat ödenmesine ilişkin mahkeme kararları sonrası AYM de "bir hakkı teslim etti." Yani, CHP'nin, "ifade özgürlüğümüz ihlal edildi" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddederken, bahse konu ağır suçlamaları destekleyecek nitelikte hiçbir resmi veri, mahkeme kararı veya somut delilin yargı sürecinde ortaya konulamadığını da tescilledi!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



Şimdi, hafızayı tazelemekte fayda var…

Neden? Çünkü "Gerçekte, 128 milyar dolar diye bir tutar da yoktu!" Sadece, "Olması Gereken Rezerv (+) Dışarıdan Borç Alınan Döviz (-) Kasada Kalan Rezerv" varsayımına dayalı sanal hesap ortaya atılmıştı. Bununla da yetinilmemiş, döviz rezervlerinin buharlaştırıldığı, birilerine peşkeş (!) çekildiği gibi ithamlarla kamuoyunun zihni bulandırılmış, Albayrak'a itibar suikastı düzenlenmişti.

Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi başlayan Kasım 2020'de Albayrak'ın görevden ayrılmasına kadar geçen sürede köpürtülen "FETÖ patentli; CHP sözcülüğündeki karalama kampanyası" yaklaşık 20 ay sürdürülmüştü!

CHP'li aktörler de gayet iyi farkındalardı ki yapılan tüm döviz işlemleri Merkez Bankası bilançosunda görülebiliyor, veriler gizlenmiyor, her kuruşun, centin kaydı devlet arşivlerinde yer alıyordu.

O günleri hatırlatacak olursak…

2019-2020 yılları arasında, "artan jeopolitik riskler, yabancı sermaye çıkışları ve özellikle COVID-19 pandemisi" nedeniyle piyasada olağan dışı döviz talebi oluşturulmaya başlanmıştı. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmemesi durumunda likidite krizinin tetikleneceği, bankaların dış borçlarını ödemekte zorlanacağı, döviz açık pozisyonu olan özel sektör kuruluşlarının iflasa sürükleneceği, ciddi istihdam kayıpları yaşanacağı ve toplumsal huzursuzluk baş göstereceği açık gerçekti!