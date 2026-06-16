CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken kurultay iddiası: İmamoğlu cumhuriyet değil, batı projesiydi
CHP Bingöl Belediye Başkan ve Milletvekili Adayı Çetin Sağsöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını boşaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi bir "Cumhuriyet projesi" olmadığını, aksine İngiltere, ABD ve Almanya'nın ortak bir projesi olduğunu belirtti. Partinin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nı "CHP'ye çökme girişimi" olarak nitelendiren Sağsöz, "Ekrem İmamoğlu bir projeydi. Cumhuriyet projesi değil; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesiydi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçirecek, Türkiye'yi bitireceklerdi. Bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yapabilirsiniz? " dedi.
Hızlı Özet Göster
- Çetin Sağsöz, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı 'CHP'ye çökme girişimi' olarak nitelendirdi.
- Sağsöz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini ve yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.
- CHP'de son üç yılda kara para ve ahlaksızlıkların konuşulmaya başlandığını belirtti.
- Sağsöz, Ekrem İmamoğlu'nun yabancı güçlerin projesi olduğunu iddia etti.
- Sağsöz, CHP'yi bu hale getirenlerin utanması gerektiğini söyledi.
2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP'nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP'nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ŞAİBELİ KURULTAY CHP'YE ÇÖKME GİRİŞİMİ
Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 38. Olağan Kurultay'ı, "CHP'ye çökme girişimi" olarak tanımlayan Sağsöz, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalnız' diyenler CHP'yi tanımıyor demektir. Kemal Bey'i asla yalnız bırakmayacağız. CHP'nin genel başkanı Kemal Bey'dir, başkasını tanımayız" dedi.
YOLSUZLUĞA, AHLAKSIZLIĞA, NAMUSSUZLUĞA DİRENEN HERKESİ İHRAÇ ETTİLER
Sağsöz'ün açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:
"CHP'deki son 3 yılın tarifi gerçekten imkânsız. Özgür Bey döneminde kara para konuşulmaya başlandı. Ahlaksızlıklar konuşulmaya başlandı. CHP'yi bu hale düşürenlerin utanması gerekiyor. Yolsuzluğa, ahlaksızlığa, namussuzluğa direnen herkesi ihraç ettiler. Hırsızlar savunuldu, rantçılar savunuldu, otel odasında basılan ahlaksızlar savunuldu. Kendilerini aklamak için neredeyse her hafta kurultay kararı aldılar.
İMAMOĞLU İNGİLİZLERİN, ABD'NİN VE ALMANLARIN PROJESİ
Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında kendisini proje olarak itham edenlere; 'Evet ben projeyim ama cumhuriyet projesiyim' demişti. Ben proje olduğu kısma katılıyorum. Cumhuriyet projesi olmadığını ise süreç gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesi olduğunu mahkemenin mutlak butlan kararı tescilledi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçireceklerdi, Türkiye'yi bitireceklerdi. Siz bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yaparsınız?"
Haber: Murathan Yıldırım