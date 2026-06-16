CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken kurultay iddiası: İmamoğlu cumhuriyet değil, batı projesiydi

Eski CHP Bingöl Belediye Başkan ve Milletvekili Adayı Çetin Sağsöz (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.) YOLSUZLUĞA, AHLAKSIZLIĞA, NAMUSSUZLUĞA DİRENEN HERKESİ İHRAÇ ETTİLER Sağsöz'ün açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı: "CHP'deki son 3 yılın tarifi gerçekten imkânsız. Özgür Bey döneminde kara para konuşulmaya başlandı. Ahlaksızlıklar konuşulmaya başlandı. CHP'yi bu hale düşürenlerin utanması gerekiyor. Yolsuzluğa, ahlaksızlığa, namussuzluğa direnen herkesi ihraç ettiler. Hırsızlar savunuldu, rantçılar savunuldu, otel odasında basılan ahlaksızlar savunuldu. Kendilerini aklamak için neredeyse her hafta kurultay kararı aldılar.

Sağsöz, Ekrem İmamoğlu'nun yabancı güçlerin projesi olduğunu iddia etti.



İMAMOĞLU İNGİLİZLERİN, ABD'NİN VE ALMANLARIN PROJESİ



Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında kendisini proje olarak itham edenlere; 'Evet ben projeyim ama cumhuriyet projesiyim' demişti. Ben proje olduğu kısma katılıyorum. Cumhuriyet projesi olmadığını ise süreç gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesi olduğunu mahkemenin mutlak butlan kararı tescilledi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçireceklerdi, Türkiye'yi bitireceklerdi. Siz bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yaparsınız?"



Haber: Murathan Yıldırım

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel