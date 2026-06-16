CANLI | Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında İsrail ve Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Basınımızn kıymetli temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Bugünkü grup toplantımızı yurt içi ve yurt dışın takip eden vatandaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Her türlü imkansızlığa rağmen şahsiyetini çiğnetmeyenlere selamlarımı iletiyorum.

Dozu her geçen artan sert güç savaşlarının ve bugünü puslu ve geleceği sisli günlerden geçiyoruz. Hürmüz hattın uzun süredir enerji hattını esir alan gerilim ve Doğu Akdeniz'de sinsi hesaplar aynı sinsi hesapların ürünüdür.

1948 yılından beri Filistin halkının özgür yaşama hakkı engellemiş ve 1967 yılından veri işgal derinleşmiştir. Gazze işgal altındadır.

NETANYAHU KRİZ ÜRETİM MEKANİZMASIDIR



Bugün karşımızda bulunan ve bölgenin barış damarlarını sızmış kan makinası Lübnan'a da saldırmıştır. Netanyahu kriz üretim mekanizmasıdır.

Netanyahu siyasi ömrünü kana bağlamıştır.

ZAVALLI SÖYLEME AYNI ÇUKURDAN CEVAP VERECEK DEĞİLİZ



Koltuğunu muhafaza etmek isteyen Netanyahu çeşitli yollara başvurmaktadır ve yolsuzluklarla adı geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alması tükendiğinin göstergesidir. Türkiye'ye ahlak dersi vermesi ve çeşitli söylemleri bizim için yok hükmündedir. Bu zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz.

BM ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR



Dünyanın içinde bulunduğu bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletlerdir. Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.

Gazze'de acil ve koşulsuz ateşkes talebi ve sivillerin can emniyetini sağlama talebi yine ABD'ye toslamıştır. Bu mahviller zulme zaman kazandırmaktadır.

Lahey'de Netanyahu için yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu kararın icrası devletlerin siyasi iradesine bırakılmaktardır. UCM'nin kendi kolluk kuvveti yoktur. Bu Netanyahu'yu koltuğa oturtacak olan devletlerdir.

İcraat vakti gelinde köşelerine çekilmektedir. İsrail hükümetinin hesap vermesi ufukta görülünce Netanyahu'ya koruma kalkanı çekilmeye çalışılmaktadır. Bu imtiyaz kimin hukukudur. Burada İsrail'in açtığı bir kıyım düzeni var ve savaş hukuku ayaklar altına alınmıştır. Ve ahlaki iflas vardır.

2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üzerinde barışı tesis etmek için kurulan BM vazifesini yerine getirememektedir. Gazze'de çocuklar ölürken yazılan raporların anlamı yoktur. Gazze ve Lübnan'da işlenen insanlık suçları raflara kaldırılacak suçlar değildir.

İİT'YE ÇAĞRI



Burada İİT'ye de seslenmek gerekir. Bu teşkilat Mescidi- Aksa hasretimizden doğmuştur. Bugün Gazze yanarken Batı Şeria işgal edilirken kınama cümleleriyle yetinilemez. Siz neredesiniz?

Elbette yapılan diplomasi adımlarını yok saymıyoruz ancak Gazze'de soykırım sürüyorsa yardım filoları güvelik kaygıları taşıyorsa tüm cabalar kağıt üzerinde kalacaktır. Söz çok tükenmiştir artık müşterek hareket zamanıdır.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takir ediyoruz. Hürmüz'de yeniden seyrü sefer olmasını ve yeni bir barış adımı olmasını temenni ediyoruz. Memnuniyetimi bizi rehavete sürüklemesin imzaların atılacağı güne kadar olası sabotaj girişimlerinden kaçınılmalıdır.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR



Hürmüz enerji arzının ve deniz güvenliği ve gıda fiyatlarını etkileyen stratejik bir noktadır. Bugüne kadar siyasi türbülansa sürüklenilmiştir. Anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması ve geçişin teminat altına alınması ve nükleer programın uluslararası düzey denetlenmelidir. Pakistan'ın çabalarını ve diğerlerini takdir ediyoruz. İslam ülkeleri birlikte hareket ettiği için kan hevesleri boşa çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanlığı'na hassas çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Kalıcı barış sağlandıktan sonra hesaptan kaçamayacaklar. Netanyahu Orta Doğu'da sukuneti kendi siyasi geleceği için risk olarak görmektedir. Bu çıbanbaşı döktüğü her kanın hesabını tarihin ve milletlerin önünde verecektir.

Türk milleti mazlumların ve mağdurların sonuna kadar yanındadır.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel